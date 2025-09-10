UA

Злотий і польські акції подешевшали після атаки російських дронів

Фото: злотий подешевшав через атаку російських "шахедів" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польські акції знизилися разом із національною валютою після того, як країна НАТО збила кілька російських дронів, що залетіли на її територію минулої ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Індекс WIG20 у Варшаві впав на 2,6%, що стало найбільшим падінням за останні два тижні. Пізніше зниження скоротилося до 1,3%, оскільки інвестори вирішили, що вторгнення в польський повітряний простір не призведе до довгострокових наслідків.

Злотий ослаб на 0,5% проти євро до 4,268 злотого. Це стало найбільшим денним падінням за три місяці.

"Я розглядаю поточні падіння як реакцію на геополітичний ризик, швидше як тимчасове явище", - сказав Анджей Бенек, директор з інвестицій фонду Esaliens TFI. "Уряд хоче продемонструвати рішучі дії, звідси і рішення, які провокують сильні настрої на ринку".

Реакція Польщі та НАТО

За словами влади, у польський повітряний простір вторглося щонайменше 19 дронів під час чергової масштабної російської атаки на Україну. У Варшаві назвали це "актом агресії".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у парламенті, що країна звернулася до НАТО з проханням застосувати статтю 4, що передбачає консультації щодо військової відповіді. Він додав, що необхідно більше підтримки для захисту східного флангу альянсу.

Настрої інвесторів і тиск на ринки

Для інвесторів ці події знову позначили геополітичні ризики після успішного початку року. Незважаючи на те що індекс WIG20 з початку 2025 року зріс на 27%, останніми тижнями настрої погіршилися через плани уряду запровадити додатковий банківський податок для стабілізації бюджету.

"Оптимізм на початку року щодо можливих мирних дивідендів у регіоні ЦСЄ тепер остаточно відійшов у минуле", - зазначив Аднан Ель-Арабі, керуючий фондом Barings Emerging EMEA Opportunities. "Час оголошень також вплинув на настрій після того, як польський уряд оголосив про нові податки для банків".

Серед найбільших падінь в індексі WIG20 у середу опинилися акції Alior Bank SA і PKO Bank Polski SA.

 

Нагадаємо, російські бойові дрони типу "Шахед" у ніч на 10 вересня порушили повітряний простір Польщі.

НАТО відмовилося розглядати вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі як напад.

