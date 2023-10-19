США будут предоставлять Украине ATACMS на постоянной основе, - Кулеба

Украина и Соединенные Штаты Америки договорились о постоянных поставках дальнобойных ракет ATACMS для наших защитников.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в эфире " Сніданку з 1+1 " заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Получение Украиной ракет ATACMS на постоянной основе - это прямой результат договоренности президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) и президента Байдена (президента США Джо Байдена - ред.), которая была достигнута в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, если почитать "между строк" выступление Зеленского после встречи с Байденом, то можно понять, что было принято очень важное решение и оно могло быть только таким.

"Поэтому спасибо Соединенным Штатам за выполнение договоренностей и за укрепление нашей огневой мощи", - добавил Кулеба.

Также министр выразил надежду, что в будущем США предоставят Украине ATACMS с радиусом действия 300 километров.

Что предшествовало

Напомним, несколько дней назад украинские военные ударили ракетами по аэродромам во временно оккупированных Луганске и Бердянске.

Позже американские СМИ сообщили о том, что для атаки Вооруженные силы Украины использовали американские ракеты ATACMS. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский.

Согласно данным журналистов, Украина пока получила только около 20 таких ракет.