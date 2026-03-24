Сливы россиянам: Литва еще в 2019 году просила отстранить Венгрию от заседаний НАТО

Венгерских чиновников уже довольно давно подозревают в том, что они могли передавать Москве секретную информацию со встреч ЕС и НАТО.
Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам главы польского правительства, информация о возможных утечках в Москву поступала "из разных источников на протяжении долгого времени", в том числе о передаче данных с закрытых встреч стран ЕС. Также были подозрения, что россияне получали секретную информацию о НАТО.
"Еще в 2019 году Литва просила исключить венгерскую делегацию из встречи НАТО, заявляя, что есть подозрения, что венгерская делегация может передавать информацию высшей степени секретности Москве", - добавил Туск.
В свою очередь бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, что одна из стран НАТО высказывала аналогичные опасения, что Венгрия передает Москве информацию со встреч Альянса.
"Когда мы готовились к саммиту в Вильнюсе в 2023 году, на встречах мы старались не включать венгерских представителей, особенно на тех, где обсуждались чувствительные вопросы", - добавил он.
Напомним, 21 марта The Washington Post написало о том, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто регулярно отчитывался главе МИД России Сергею Лаврову о решениях ЕС в ходе заседаний.
Позже сам венгерский министр признался, что он регулярно контактирует с Лавровым во время закрытых встреч Совета ЕС.
Он объяснил это тем, что вопросы, которые обсуждают страны-члены блока, якобы необходимо обсуждать с партнерами вне Евросоюза.