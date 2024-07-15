"Сливы" из НАБУ: в Бюро завершают служебное расследование о давлении на обличителей

"Директор НАБУ (Семен Кривонос - ред.) сообщил, что существуют два служебных расследования, одно из которых должно быть закончено на протяжении недели. Потом его рассмотрят в дисциплинарной комиссии и на протяжении следующего месяца директор НАБУ примет финальное решение по применению дисциплинарных санкций, в частности и возможности увольнения тех лиц, которые причастны к давлению на обличителей и незаконных указаний детективам", - отметила нардеп.

Кривонос, по словам Радиной, также упомянул первого заместителя Бюро Гизо Углаву, который прошел детектор лжи. Как утверждает Кривонос, Углаве предлагали пройти полиграф в Бюро, но он прошел полиграф, который не имеет отношения к Бюро.

"Нас проинформировал Кривонос, что на полиграф, организованный в рамках служебного расследования, на сегодняшний день первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава не появился, вместо этого прошел полиграф самостоятельно, который был организован в каком-то другом месте, которое к НАБУ не имеет отношения", - добавила она.