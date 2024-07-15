"Зливи" з НАБУ: у Бюро завершують службове розслідування щодо тиску на викривачів

"Директор НАБУ (Семен Кривонос - ред.) повідомив, що існують два службові розслідування, одне з яких має бути закінчено протягом тижня. Потім його розглянуть у дисциплінарній комісії і протягом наступного місяця директор НАБУ ухвалить фінальне рішення щодо застосування дисциплінарних санкцій, зокрема і можливості звільнення тих осіб, які причетні до тиску на викривачів та незаконних вказівок детективам", - зазначила нардеп.

Кривонос, за словами Радіної, також згадав першого заступника Бюро Гізо Углаву, який пройшов детектор брехні. Як стверджує Кривонос, Углаві пропонували пройти поліграф у Бюро, але він пройшов поліграф, який не має відношення до Бюро.

"Нас поінформував Кривонос, що на поліграф, організований у рамках службового розслідування, на сьогоднішній день перший заступник директора НАБУ Гізо Углава не з'явився, натомість пройшов поліграф самостійно, який був організований у якомусь іншому місці, яке до НАБУ не має відношення" , - додала вона.