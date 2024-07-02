Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро

Национальное антикоррупционное бюро переживает внутренний кризис, пока в Офисе президента наблюдают и соревнуются за контроль. Как "сливы" из Бюро сказались на внутренних процессах в структуре, кому это выгодно и как Банковая борется за контроль над НАБУ, – в материале журналистов РБК-Украина Юлии Акимовой и Милана Лелича.

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"Вместо того, чтобы ловить коррупционеров, детективы ловят детективов", – описывает текущую ситуацию в Национальном антикоррупционном бюро собеседник РБК-Украина во власти. Речь о последних скандалах, связанных с систематическими "сливами" информации о расследованиях.

С самого своего основания в 2015 году НАБУ было заметным участником различных политических скандалов. Тогдашняя власть, по украинской традиции пытающаяся выстроить единую силовую вертикаль, была очень недовольна появлением "неподконтрольного" органа, который часто приносил ей неожиданные проблемы.

В политических кулуарах Бюро обычно относили к американской сфере влияния, описывая ситуацию словами "за ними же посольство" – не было необходимости уточнять, какое именно.

Тем не менее, борьба за контроль над органом с обширными полномочиями не прекращалась никогда, и сейчас начался ее новый виток. При этом собеседники РБК-Украина в различных группах влияния, во власти и не только, активно убеждают в том, что "за спиной" НАБУ стоят их оппоненты.

"Западные партнеры теряют почву под ногами, они в страшном сне не могли представить, что это их выпестованное НАБУ будет управляться тем, кем управляется сейчас", – говорит собеседник. И добавляет: сейчас Запад снова, после долгого перерыва, начал говорить о коррупции как об актуальной проблеме Украины.

Дело, очевидно, не в том, что за последнее время этой коррупции стало как-то ощутимо больше – а в том, что справедливая, защитная война против российских агрессоров перестала быть индульгенцией от проблем внутри страны.

В разрезе этих двух процессов: борьба за контроль над НАБУ и более критический взгляд Запада на происходящее в Украине, и стоит рассматривать последние конфликты внутри органа, публичным триггером которых стала история о "сливах".

"Сливы" из НАБУ - с чего начался кризис

О том, что в Бюро есть люди, которые "сливают" определенную информацию, было известно еще в 2022 году, об этом говорили собеседники РБК-Украина как внутри НАБУ, так и за его пределами. Дальше разговоров долгое время дело не шло.

Но с конца мая эта история начала стремительно набирать обороты. В самом НАБУ неожиданно зарегистрировали дело против своих же. В фабуле речь шла о том, что сотрудников Бюро подозревают в "разглашении данных досудебного расследования и проведении оперативно-розыскной деятельности".

22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура вместе с Национальной полицией провели обыски у одного из сотрудников Бюро. Позже в СМИ назвали его имя – Валерий Полюга, один из ведущих детективов НАБУ, который участвовал в разработках "топов".

24 мая, после обысков у Полюги, глава НАБУ Семен Кривонос отстранил своего заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей по его же заявлению.

Гизо Углава (фото: parlament.ua)

В середине июня с разницей в несколько недель журналисты "Bihus.info" и "Украинской правды" публикуют расследования о "сливах" в НАБУ. Речь идет о двух кейсах – деле, в котором фигурируют бывший председатель Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко и "куратор" "Большого строительства" Юрий Голик, а также производстве, в котором фигурирует председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов.

Дело Голика и Резниченко стартовало еще в 2022 году и касалось тендера на 1,5 млрд грн на ремонт дорог в Днепропетровской области. Детективы НАБУ по результатам экспертизы объявили, что в результате действий подозреваемых государство потерпело убыток в 300 млн грн. Проводя очередные обыски, у Голика забрали телефон и после долгих попыток его вскрыть, обнаружили остатки переписки между ним, советником Офиса президента Георгием Биркадзе и неким "высокопоставленным японцем" (так на сленге называют сотрудников НАБУ). Его среде активистов-антикоррупционеров поспешили идентифицировать как заместителя главы Бюро Гизо Углаву.

После информации о "сливах" Комитет по вопросам антикоррупционной политики Верховной Рады пригласил к себе на заседание Кривоноса. Глава Бюро сначала обещал прийти, а потом неожиданно отказался. Возможно, это связано с тем, что в день заседания комитета вышло второе расследование о "сливах". Оно касалось главы НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышова, у которого в рамках дела должны были провести обыски, но так и не провели. И на этот раз журналисты обвиняют в этом уже самого Кривоноса, который "попросил" за Чернышова. Это расследование, по мнению собеседника РБК-Украина в парламентской фракции "Слуга народа", застало Кривоноса врасплох, что, видимо, и послужило причиной его отказа присутствовать на заседании Комитета.

"Я могу предполагать, почему он не пришел – он подтверждал свое участие ровно до момента расследования журналистов. Оно вышло с утра, когда было запланировано заседание комитета. Когда оно вышло, Кривонос сказал, что не может ничего сказать в интересах следствия. Он решил это только после расследования", – говорит собеседник.

Семен Кривонос (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Сам же Кривонос у себя на Facebook поблагодарил народных депутатов за приглашение и сказал, что по фактам сливов начато досудебное расследование и пока обсуждать его запрещено законом. Видимо директор НАБУ решил, что выходить к нардепам и стать объектом критики, на которую он пока не готов ответить, нет смысла.

Как Банковая и посольство США борются за контроль над Бюро

За годы работы Бюро его отношения с Банковой прошли разные истории, но неизменным оставался один нарратив – любая власть хотела найти механизмы если не контроля, то хотя бы права на то, чтобы быть в курсе дел НАБУ. Для этого задействовались разные механизмы.

Некоторые собеседники РБК-Украина утверждают, что во времена Артема Сытника, до 2022 года, Банковая так и не смогла найти с ним выгодный для обеих сторон контакт, поэтому спустилась ниже – на уровень его заместителей. Таким образом, одним из "друзей" Офиса президента в Бюро якобы стал Гизо Углава.

Другие же источники РБК-Украина отмечают, что Углаве в разное время приписывают "тесные контакты" как с Офисом, так и с западными партнерами, которые так или иначе наблюдают за работой Бюро.

Как бы то ни было, за последний год можно было увидеть, что НАБУ и ОП периодически вступают в конфронтации. К примеру, почти год назад президент Владимир Зеленский неожиданно выступил с инициативой приравнять топ-коррупцию к государственной измене и, соответственно, передать высокопоставленных взяточников в руки СБУ и Офису Генпрокурора – структурам, которые подчиняются ОП.

Владимир Зеленский (фото: Getty Images)

Против этой идеи сразу же выступило как руководство НАБУ в лице Семена Кривоноса, которого назначили за пять месяцев до этого, так и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Затем о своем к этому негативном отношении Банковой аккуратно сигнализировали и западные партнеры. В итоге идею постарались тихо забыть.

Еще один интересный эпизод произошел, когда НАБУ разрабатывало Игоря Коломойского. Бюро не хватило буквально нескольких дней, чтоб объявить олигарху о подозрении и "забрать" себе – агентов обошли БЭБ и СБУ, задержали и отвезли его в СИЗО Службы безопасности. В итоге, чтоб допросить Коломойского, детективы НАБУ должны уведомлять об этом вышеперечисленные структуры. Иными словами, судя по всему, общение у "топов" из НАБУ если и было с Банковой, то, видимо, носило нестабильный характер, раз периодически Офис совершал подобные вещи.

Собеседники РБК-Украина отмечают, что назначению Кривоноса на должность якобы способствовал сам Углава. Офис не мог прямо влиять на комиссию по отбору руководства и западные союзники за этим тщательно следили. Но на нее мог влиять Углава, у которого на тот момент, вероятно, был диалог с ОП.

"Была связь ОП с Гизо на этапе выбора директора. В конечном итоге, он, чтобы не дискредитировать НАБУ, активно не коммуницировал. Когда эти вещи стали системными, реакция международных партнеров изменилась. Сейчас у Запада есть момент разочарования в менеджменте НАБУ. Оно, правда, не распространяется на всю структуру, плюс есть большое доверие к САП, поэтому в риторике Кривоноса есть много перебрасывания на САП", – отмечает источник, близкий к антикоррупционным структурам.

О том, что "сливы" существуют, знали давно, но их содержимое почему-то вскрылось только сейчас. Источники РБК-Украина в провластных кругах отмечают – их обнародование стало выгодно слишком большому кругу лиц. Тех самых, которые в разное время "обиделись" на Бюро.

Когда вскрылась история со "сливами", в антикоррупционных организациях сразу же обвинили в этом Гизо Углаву. В какой-то момент коммуникация активистов в этом вопросе ушла от, собственно, дел, которые "сливали", и свелась к требованиям уволить Углаву.

К примеру, глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин буквально торопит Кривоноса выгнать своего заместителя, а не заниматься внутренними расследованиями, которые, по убеждению главы ЦПК, сильно затянутся и ни к чему не приведут.

"Такое детское поведение Кривоноса (отказ появиться на заседании Комитета – ред.) можно объяснить только так: к сливам информации из Бюро причастен не только заместитель директора Гизо Углава, но и сам Кривонос. Иначе как сильный управляющий директор НАБУ, он должен был бы уверенно отвечать о том, что происходит в его учреждении", – пишет Шабунин у себя на Facebook.

В НАБУ, при этом, пытаются вести деятельность по нескольким фронтам – помимо досудебных расследований и обысков у своих же детективов, Бюро в один день провело обыски у Кирилла Тимошенко и Юрия Голика. Но кризис в Бюро настолько очевидный, что эти действия вряд ли спасут ситуацию.

Кому выгоден кризис в НАБУ

Сегодняшнюю ситуацию в Бюро собеседники РБК-Украина описывают как так называемую "вилку", прежде всего, для самого Кривоноса. Он может избрать независимую позицию и не идти на контакт с Офисом, либо больше его не поддерживать, если этот контакт существует. Может пойти по пути наименьшего сопротивления и позволить Банковой взять НАБУ "под крыло". В любом случае от Бюро ждут если не полной перезагрузки, то хотя бы частичной смены менеджмента и, судя по всему, последний вариант может удовлетворить всех.

"Сейчас сложно сказать, как будет развиваться ситуация. Внимание будет сильное, это одно из направлений, которое ведет Запад. Будет ли смена менеджмента – просто отстранение Гизо и всех это устроит, или Запад захочет перезагрузки руководства и будут искать для этого механизмы, – пока не готов сказать. Пока все выглядит так, что они готовы обновить уровень заместителей, но вопрос в том, согласится ли украинская сторона", – отмечает собеседник РБК-Украина.

НАБУ (фото: РБК-Украина)

Одно можно сказать точно – сегодняшний кризис в НАБУ выгоден Офису президента. Долгое время Банковая не желала мириться с концепцией независимости Бюро и всячески искала механизмы, как эту концепцию поменять. Впрочем, речь не идет о полном контроле с целью защищать своих во что бы то ни стало.

По информации нескольких источников издания, президент Зеленский был весьма недоволен тем, что он не был, как минимум, в курсе ряда громких операций НАБУ. В частности, в отношении экс-главы Верховного суда Всеволода Князева и экс-министра аграрной политики Николая Сольского. В случае с Сольским ситуацию осложняло и то, что на тот момент вручения подозрения тот был ключевым переговорщиком с Польшей относительно разблокирования границы.

Украинский министр не может выехать на международные переговоры, потому что ждет разрешения от следователя – такая потенциальная ситуация представляла бы Украину в крайне нехорошем свете (и поляки даже успели на этом сыграть).

"И так никому не доверяли, а теперь перестали доверять и этой антикоррупционной вертикали", – констатирует собеседник РБК-Украина во власти. Но в целом Офису выгодно, чем бы этот кризис ни закончился. Даже если по итогу уволят Углаву, за которым ходит слава "друга" Банковой. Хотя это же, вероятно, означает, что ОП придется искать себе других "друзей" в НАБУ. Если они их уже не нашли.

"Это был бы win-win для всех, потому что глава НАБУ влияет на комиссию, которая влияет на избрание заместителей. Может, в этом процессе повысится внутренняя безопасность, потому что сейчас она зациклена на одном из заместителей и по сути мы не слышим ни о каких делах", – добавляет собеседник НАБУ.

Кроме того, в Бюро уже длительное время просят у Верховной Рады предоставить им отдельную линию "прослушки" – пока этой "привилегией" обладает СБУ, и экспертное учреждение. Дело в том, что в расследованиях детективам НАБУ очень часто нужны заключения экономистов, которые проводят анализ действий подозреваемых, и на его основе дают свою экспертизу.

Экспертные учреждения есть в других правоохранительных органах, например, в СБУ. Бюро обращается в СБУ для проведения экспертизы по тому или иному делу и процесс может затянуться на годы – причем, не только сама экспертиза, но и ожидание, когда ее возьмут в работу. Долгое время НАБУ вело диалог с Офисом и парламентом по поводу линии "прослушки" и экспертного учреждения. Теперь же, когда в НАБУ образовался кризис, власть может смело говорить о том, что требования Бюро, мягко говоря, несвоевременны.

"Я думаю, что сначала НАБУ должно решить внутренние вопросы по утечкам информации, четко отреагировать на это по меньшей мере увольнениями, соответствующими организационными изменениями НАБУ – от изменения внутренней структуры до переаттестации сотрудников подразделений, которые, вероятно, не справились, и только тогда мы можем говорить о предоставлении НАБУ полномочий, таких как экспертное учреждение", – отметил собеседник в "Слуге народа".

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Собеседники РБК-Украина во власти говорят, что есть два подхода к тому, как решать проблему с НАБУ. Первый – просто подождать, пока сменится власть в США. "Придет республиканец, условный Курт Волкер, который не будет в это все влазить, а будет заниматься войной, поддержкой, деньгами", – говорит один из собеседников.

Согласно второму подходу, идти на конфликт с Западом из-за НАБУ – априори ошибка. Ведь даже если демократы проиграют президентские выборы, у них будет солидное представительство в Конгрессе. Кроме того, говорят в кулуарах, американский deep state обладает отличной институциональной паматью, и может передать нарративы о "ворующих украинцах" уже Дональду Трампу. Тем более, они упадут на благодатную почву – тезис о "тотальной коррупции в Украине" широко ходит в среде трампистов, как один аргументов против оказания нам любой помощи.

В целом, схожие процессы – борьба между Западом и Банковой за контроль над антикоррупционной вертикалью и не только – Украина уже проходила, в разгар президентства Петра Порошенко. По общему мнению, закончилась она в общем и целом в пользу Запада. И это неудивительно – ведь это Украина от него в значительной мере зависела, а не наоборот. Очевидно, сейчас уровень этой зависимости несопоставимо выше, чем лет восемь назад, по понятным причинам.

"Западники и дальше будут снимать расследования, общество будет негодовать – гляньте на социологию, где коррупция в топе проблем. И закончится все равно стратегической победой Запада. Рассказывать, что мы боремся с коррупцией и с ней не бороться нам будет все тяжелее", – резюмирует собеседник издания во власти.