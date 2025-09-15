ua en ru
"Сливал" врагу разведданные о дроновых операциях: в рядах ВСУ разоблачили "крота"

Украина, Понедельник 15 сентября 2025 12:39
"Сливал" врагу разведданные о дроновых операциях: в рядах ВСУ разоблачили "крота" Фото: в подразделении БПЛА ВСУ задержали российского шпиона (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

26-летний мобилизованный военный передавал врагу время и цели украинских операций на передовой. Также он сдал данные о дислокации своего подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разоблачила российского агента в подразделении беспилотных систем. Военнослужащий, проходивший службу на восточном фронте, шпионил для ФСБ, передавая врагу критически важную информацию.

Мужчина заранее сообщал оккупантам о подготовке дроновых операций ВСУ. Он предоставлял сведения о времени и направлениях вылетов, а также ориентировочные цели беспилотников. Кроме того, агент передавал данные о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, в которой служил.

Последствия для украинских подразделений

Враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским дронарям, применяя дальнобойную артиллерию и авиабомбы. В то же время сам агент получал от ФСБ предупреждения, чтобы избежать поражения во время атак.

СБУ задержала шпиона во время подготовки к передаче новой "порции" информации врагу. После этого был проведен комплекс мероприятий для защиты локаций Сил обороны.

Что известно о шпионе РФ

Агентом оказался 26-летний житель Кропивницкого. После мобилизации в подразделение БПЛА он искал контакты российских спецслужб в Телеграме, а впоследствии был завербован ФСБ за деньги.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Недавно СБУ разоблачила "крота", который работал на одной из ремонтных баз ВСУ в Донецкой области. Агент корректировал вражеский огонь по украинским войскам на Краматорском направлении, а также собирал информацию.

Также СБУ задержала "крота" среди бойцов Сил обороны. Агент готовил "прорыв" врага в Харьковской области.

Напомним, российского агента разоблачили в бригаде морпехов ВСУ. Командир взвода беспилотников сливал врагу позиции подразделений, корректировал обстрелы и даже пытался вербовать других военных для ФСБ.

