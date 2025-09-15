"Сливал" врагу разведданные о дроновых операциях: в рядах ВСУ разоблачили "крота"

26-летний мобилизованный военный передавал врагу время и цели украинских операций на передовой. Также он сдал данные о дислокации своего подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разоблачила российского агента в подразделении беспилотных систем. Военнослужащий, проходивший службу на восточном фронте, шпионил для ФСБ, передавая врагу критически важную информацию.

Мужчина заранее сообщал оккупантам о подготовке дроновых операций ВСУ. Он предоставлял сведения о времени и направлениях вылетов, а также ориентировочные цели беспилотников. Кроме того, агент передавал данные о пунктах постоянной дислокации и боевых позициях бригады, в которой служил.

Последствия для украинских подразделений

Враг использовал эти разведданные для превентивных ударов по украинским дронарям, применяя дальнобойную артиллерию и авиабомбы. В то же время сам агент получал от ФСБ предупреждения, чтобы избежать поражения во время атак.

СБУ задержала шпиона во время подготовки к передаче новой "порции" информации врагу. После этого был проведен комплекс мероприятий для защиты локаций Сил обороны.

Что известно о шпионе РФ

Агентом оказался 26-летний житель Кропивницкого. После мобилизации в подразделение БПЛА он искал контакты российских спецслужб в Телеграме, а впоследствии был завербован ФСБ за деньги.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.