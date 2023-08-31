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"Сливала" позиции ВСУ. Суд вынес приговор предательнице с "Донецкой железной дороги"

Четверг 31 августа 2023 17:09
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"Сливала" позиции ВСУ. Суд вынес приговор предательнице с "Донецкой железной дороги" Фото: "Сливала" позиции ВСУ. Суд вынес приговор предательнице "Донецкой железной дороги" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Суд вынес приговор экс-чиновнику "Донецкой железной дороги", которая "сливала" позиции наших воинов врагу. Следующие 8 лет она проведет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

Помощь врагу

Как пишет прокуратура, жительница Покровского района распространяла информацию о расположении украинских воинов. В марте 2022 года предательница передавала через мессенджер Telegram сведения знакомому представителю государства-агрессора.

"Особое внимание женщина уделяла детализации мест сосредоточения техники украинских бойцов", - пишет пресс-служба.

8 лет за решеткой

Приговора суда она ожидала под стражей.

"Несмотря на неопровержимые доказательства, предоставленные стороной обвинения, она так и не признала своей вины в инкриминируемом преступлении. Суд полностью поддержал принципиальную правовую позицию прокуратуры и признал информаторку оккупантов виновной", - добавляет прокуратура.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсоне была задержана бывшая сотрудница Государственной миграционной службы, которая перешла на "службу" к оккупантам и помогала оформлять триколоры.

Также сотрудники Службы безопасности Украины недавно задержала агента РФ, которая в течение месяца наводила российские"Грады" и "Шахеды" на Херсон.

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