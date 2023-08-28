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Наводила "Грады" и "Шахеды" на Херсон. СБУ задержала российскую агентку

Херсон, Понедельник 28 августа 2023 10:33
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Наводила "Грады" и "Шахеды" на Херсон. СБУ задержала российскую агентку Фото: СБУ задержала российскую агентку, которая приводила "Грады" и "Шахеды" на Херсон (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины задержала агентку РФ, которая в течение месяца наводила российские "Грады" и "Шахеды" на Херсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, в последний месяц женщина передавала агрессору геолокации Сил обороны. Она отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники.

По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, применяя реактивные системы залпового огня "Град" и дроны-камикадзе "Шахед". Всю собранную развединформацию она передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с пометками объектов.

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона. Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где она оставляла антиукраинские комментарии.

В ходе обыска у агентки изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Агенты РФ в Украине

Напомним, СБУ разоблачила в Киеве чиновника страховой компании, работавшего на оккупантов. Он разведывал информацию об обстрелах столичных ТЭЦ и передавал информацию врагу.

Также ранее в Краматорске был задержан адвокат, который был агентом российской ФСБ и шпионил за украинскими блокпостами.

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