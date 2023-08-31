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В Херсоне задержали предательницу из ГМСУ, которая во время оккупации оформляла паспорта РФ

Херсонская область, Четверг 31 августа 2023 15:30
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В Херсоне задержали предательницу из ГМСУ, которая во время оккупации оформляла паспорта РФ Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали бывшую сотрудницу Государственной миграционной службы Украины, которая в Херсоне перешла на "службу" к оккупантам и начала оформлять паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали дела

В июле 2022 года во время оккупации Херсона военными РФ подозреваемая по собственной инициативе перешла на сторону врага. Она трудоустроилась в незаконно созданный орган - "Управление по вопросам миграции ГУ МВД Херсонской области".

"Она была назначена на должность так называемого "и.о. специалиста отдела паспортно-визовой службы управления общественной безопасности Управления", а впоследствии она стала "главным специалистом - экспертом Главного управления МВД Херсонской области", - пояснили в прокуратуре.

Чем она занималась во время оккупации

На нее возлагались обязанности по выдаче адресных справок, перевод паспортов граждан Украины и других документов украинского образца на русский язык для дальнейшего получения паспорта РФ.

В Херсоне задержали предательницу из ГМСУ, которая во время оккупации оформляла паспорта РФ

Фото: Предательница (facebook.com/pgo.gov.ua)

Также выполняла процедуру идентификации лиц, утративших паспортные документы, для выдачи временных документов. Организовывала принятие присяги гражданина Российской Федерации.

Что ей грозит за содеянное

Женщине сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности. Также ей избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Коллаборанты и предатели в Херсонской области

Недавно Служба безопасности Украины задержала агента РФ, которая в течение месяца приводила российские"Грады" и "Шахеды" в Херсон.

Также оккупационному "коменданту" Херсонской области объявили о подозрении, он лично замучил до смерти двух пленных украинцев.

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