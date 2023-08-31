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"Зливала" позиції ЗСУ. Суд виніс вирок зрадниці з "Донецької залізниці"

Четвер 31 серпня 2023 17:09
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"Зливала" позиції ЗСУ. Суд виніс вирок зрадниці з "Донецької залізниці" Фото: "Зливала" позиції ЗСУ. Суд виніс вирок зрадниці з "Донецької залізниці" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок експосадовиці "Донецької залізниці", яка "зливала" позиції наших воїнів ворогу. Наступні 8 років вона проведе за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Допомога ворогу

Як пише прокуратура, жителька Покровського району поширювала інформацію про розташування українських воїнів. В березні 2022 року зрадниця передавала через месенджер Telegram відомості знайомому представнику держави-агресора.

"Особливу увагу жінка приділяла деталізації місць зосередження техніки українських бійців", - пише пресслужба.

8 років за ґратами

На вирок суду вона очікувала під вартою.

"Попри беззаперечні докази, надані стороною обвинувачення, вона так і не визнала своєї провини в інкримінованому злочині. Суд повністю підтримав принципову правову позицію прокуратури і визнав інформаторку окупантів винною", - додає прокуратура.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Херсоні затримали колишню співробітницю Державної міграційної служби, яка перейшла на "службу" до окупантів та допомагала оформлювати триколори.

Також співробітники Служби безпеки України нещодавно затримала агента РФ, яка протягом місяця наводила російські "Гради" і "Шахеди" на Херсон.

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