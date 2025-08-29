Сливала позиции военных на Лиманском направлении: СБУ задержала вражеского агента

Контрразведка СБУ провела спецоперацию и разоблачила очередную корректировщицу вражеского огня, которая действовала в пользу ФСБ. Ею оказалась жительница Святогорска.

Как работала шпионка

По данным следствия, женщину завербовали еще во время оккупации прифронтового города в начале полномасштабного вторжения. После освобождения громады она осталась на месте жительства и получила от кураторов дополнительные инструкции по конспирации.

Впоследствии к ней вышел на связь боевик спецподразделения "БАРС-16" страны-агрессора, который воюет на восточном фронте. Именно он координировал ее дальнейшие задачи.

Задание от врага

Россияне требовали от агента собирать информацию о базировании и перемещении украинских войск, в частности на Лиманском направлении. Больше всего ее куратор интересовался укрепрайонами, огневыми позициями и маршрутами подразделений Третьего армейского корпуса ВСУ.

Чтобы получить данные, женщина обходила местность и выспрашивала нужные детали у местных жителей во время бытовых разговоров.

Сотрудники СБУ задокументировали все этапы ее преступной деятельности и вовремя обеспечили безопасность украинских подразделений в зоне, где действовала шпионка.

Женщину задержали в собственном доме, ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения.

Агент находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.