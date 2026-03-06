Сливает координаты для ударов: РФ тайно помогает Ирану атаковать силы США, - WP

Собеседники издания рассказали, что Россия передает информацию о расположении военных объектов США, в частности военных кораблей и самолетов.

Пока до конца не понятно, насколько масштабной является помощь страны-агрессора Ирану в наведении на цели. В то же время собственные возможности Ирана по выявлению американских сил, по словам чиновников, менее чем за неделю боевых действий были частично ослаблены.

По словам аналитиков, передача разведданных из РФ может объяснить точность иранских ударов по объектам США, в частности по системам управления, радарам и временным военным сооружениям. Недавно также был нанесен удар по резидентуре ЦРУ при посольстве США в Эр-Рияде.

Спутниковые снимки от РФ

Эксперт по армии страны-агрессора Дара Массикот объяснила, что Иран очень точно бьет по радарам раннего предупреждения и системам дальнего радиолокационного обнаружения. В то же время Тегеран не обладает собственной спутниковой сетью, поэтому для него чрезвычайно ценны спутниковые снимки от России.

Николь Граевски, исследовательница Гарвардского университета, отметила, что ответные удары Ирана демонстрируют высокий уровень технологичности. Речь идет как о выборе целей, так и о способности иногда перегружать американскую и союзническую ПВО.

Она отметила, что иранские ракеты и беспилотники все чаще прорываются через системы ПВО, а качество атак превышает уровень во время прошлогодней 12-дневной войны с Израилем.