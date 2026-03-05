Израиль объявил новый этап войны с Ираном: будут "неожиданные шаги"

Армия обороны Израиля переходит к следующему этапу войны против Ирана. Удары по иранским объектам будут усилены.

Об этом заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post .

Новый этап

"Сейчас мы переходим к следующему этапу кампании, в ходе которого усилим удары по основам режима и его военным возможностям", - сказал Замир.

По его словам, первые 24 часа операции Roaring Lion ("Рычащий лев") стали решающими: израильские ВВС фактически "проложили путь в Тегеран".

"У нас есть дополнительные неожиданные шаги, которыми мы располагаем и которые я не намерен раскрывать", - отметил начальник израильского Генштаба.

Результаты Израиля

Он отметил, с начала операции удалось уничтожить:

около 80% систем противовоздушной обороны Ирана;

более 60% пусковых установок баллистических ракет

"Мы лишаем режим его военных возможностей, стратегически изолируем его и доводим до уровня слабости, с которым он никогда раньше не сталкивался", - подчеркнул Замир.

Союз с США и "зона иммунитета"

Начальник Генштаба подчеркнул, что операция проводится в условиях "исторического сотрудничества" двух мощнейших армий мира (Израиля и США), которые сейчас полностью доминируют в небе над Ираном.

Он объяснил, что промедление было недопустимым, поскольку Тегеран приближался к "зоне иммунитета", после чего угроза выросла бы в разы.

Замир также выразил соболезнования семьям американских солдат, погибших в течение последней недели боевых действий.

Разгром "Хезболлы" на севере

Отдельно глава Генштаба рассказал об успехах на ливанском фронте. Минувшей ночью ЦАХАЛ ликвидировал руководителя огневого подразделения "Хезболлы" по прозвищу Фидаа, ответственному за гибель израильских гражданских и военных.

"Мы будем неустанно работать над устранением угрозы и не отступим от нашей цели разоружить “Хезболлу", - резюмировал он.