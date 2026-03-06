Зливає координати для ударів: РФ таємно допомагає Ірану атакувати сили США, - WP

Співрозмовники видання розповіли, що Росія передає інформацію щодо розташування військових об’єктів США, зокрема військових кораблів і літаків.

Наразі до кінця не зрозуміло, наскільки масштабною є допомога країни-агресорки Ірану в наведенні на цілі. Водночас власні можливості Ірану з виявлення американських сил, за словами посадовців, менш ніж за тиждень бойових дій були частково ослаблені.

За словами аналітиків, передача розвідданих з РФ може пояснити точність іранських ударів по об'єктах США, зокрема по системах управління, радарах і тимчасових військових спорудах. Нещодавно також було завдано удару по резидентурі ЦРУ при посольстві США в Ер-Ріяді.

Супутникові знімки від РФ

Експертка з армії країни-агресорки Дара Массікот пояснила, що Іран дуже точно б'є по радарах раннього попередження та системах далекого радіолокаційного виявлення. Водночас Тегеран не володіє власною супутниковою мережею, тому для нього є надзвичайно цінними супутникові знімки від Росії.

Ніколь Граєвскі, дослідниця Гарвардського університету, зазначило, що удари Ірану у відповідь демонструють високий рівень технологічності. Йдеться як про вибір цілей, так і про здатність подекуди перевантажувати американську та союзницьку ППО.

Вона зауважила, що іранські ракети та безпілотники дедалі частіше прориваються через системи ППО, а якість атак перевищує рівень під час торішньої 12-денної війни з Ізраїлем.