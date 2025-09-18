Была ли утечка данных во время теста "е-Нотариата": разъяснение Минцифры
Распространенное 18 сентября заявление о якобы утечке данных украинцев во время тестирования системы "еНотариат" не соответствует действительности. Персональная и другая информация из нотариальных реестров находится в безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный комментарий Министерства цифровой трансформации Украины.
В Минцифры заверили, что информация, которую начали распространять утром 18 сентября об утечке персональных данных украинцев во время тестирования системы "е-Нотариат", не соответствует действительности.
"Важно понимать: нотариусы в своей работе ежедневно пользуются реестрами доверенностей и наследственных дел и работают с этими данными на законных основаниях с соблюдением правил нотариальной тайны", - сказано в сообщении.
В министерстве также отметили, что безопасность данных украинцев остается приоритетом. Для этого приняли ряд мер:
- Тестирование ведется в отдельной среде. Оно никоим образом не связано с основными реестрами данных.
- Все нотариальные записи, которые были созданы во время тестирования, остаются исключительно в учебной среде. Они не отображаются в действующих реестрах.
- Тестовая среда открыта исключительно для нотариусов. Последние ежедневно работают с реестрами и обязаны сохранять нотариальную тайну.
В целом первый этап тестирования, который проводили с 3 по 16 сентября, показал, что систему испытали около 2000 нотариусов. Было предоставлено более 250 предложений.
"Все собранные предложения уже в работе Минюста и ГП "НАИС". Вместе с партнерами сделаем систему еще надежнее, а после обновлений нотариусы продолжат тестирование", - добавили в министерстве.
"Слив данных" из электронной системы нотариата: что известно
18 сентября Нотариальная палата Украины обратилась к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и министру юстиции Герману Галущенко. Нотариусы заявили, что в ходе работы с учебной версией системы якобы "стали доступными настоящие данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра.
В ответ Министерство юстиции опубликовало официальное разъяснение по работе системы "е-Нотариата". Информацию об "утечке данных" там назвали "манипулятивной" и призвали медиа "быть внимательными".