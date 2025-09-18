Данные украинцев в опасности? Минюст отреагировал на ситуацию с "е-Нотаріат"
В Министерстве юстиции Украины опубликовали официальную позицию насчет тестирования системы "е-Нотаріат". Она стала ответом на сообщение Нотариальной палаты о якобы утечке данных граждан из некоторых реестров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минюста в Facebook.
Правда ли, что "е-Нотаріат" грозит утечкой данных
В официальной позиции насчет тестирования системы "е-Нотаріат" Министерство юстиции призвало граждан и представителей медиа "быть внимательными".
"Информация о якобы утечке персональных данных украинцев не соответствует действительности и является манипулятивной", - подчеркнули в ведомстве.
Гражданам объяснили, что доступ к системе "е-Нотаріат" имеют исключительно действующие авторизованные нотариусы, которые работают с реестрами в своей ежедневной деятельности".
"Напоминаем, что обязанность сохранения нотариальной тайны действует для нотариусов независимо от того, идет ли речь о промышленной или тестовой среде", - добавили в министерстве.
Сколько нотариусов протестировали систему и что дальше
Согласно информации Минюста, за период с 3 по 16 сентября текущего года:
- около 2000 нотариусов уже опробовали систему;
- собрано более 250 предложений, которые стали основой для дальнейших технических доработок.
Подчеркивается, что Министерство юстиции высоко ценит обратную связь от нотариусов.
"Именно поэтому мы берем время на тщательную проработку всех предложений, предоставленных в рамках первой части учебно-тестового периода", - рассказали в ведомстве.
Следовательно, следующим шагом команды Минюста и Государственного предприятия "Национальные информационные системы" (ГП "НАИС") является доработка системы.
"Министерство юстиции начинает этап доработки системы в соответствии с полученными нотариусами предложениями. После внесения соответствующих изменений в систему доступ нотариусам к прохождению учебно-тестового периода будет восстановлен", - сообщили украинцам.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине обновили реестр доверенностей.
2 сентября первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о начале бета-тестирования электронной платформы "е-Нотаріат".
Уже в следующем году, по его словам, украинцы смогут воспользоваться нотариальными услугами онлайн - в приложении "Дія".
18 сентября Нотариальная палата Украины обратилась к Федорову и министру юстиции Герману Галущенко насчет защиты нотариальной тайны.
Согласно данным НПУ, в ходе работы с учебной версией системы "стали доступными подлинные данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях".
В Нотариальной палате отметили, что это является "грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан" и попросили:
- остановить тестирование системы "е-Нотаріат" для проверки приведенной информации;
- принять меры по устранению незаконного доступа к сведениям и другим документам граждан о завещаниях и доверенностях, составляющих нотариальную тайну (а также их несанкционированного копирования, трафика или распространения за пределы действующих реестров через учебную версию "е-Нотаріат").
