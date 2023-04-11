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Изменила ли Украина военные планы из-за "утечки" в США: ответ Данилова

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Киев, Вторник 11 апреля 2023 11:22
Изменила ли Украина военные планы из-за "утечки" в США: ответ Данилова Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Совете национальной безопасности и обороны сомневаются в правдивости информации источника CNN, который сообщил о якобы изменениях в военных планах Украины после "слива" секретных документов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью немецкому каналу ARD.

"Я не знаю, с кем говорил CNN. В любом случае могу сказать, что количество людей, знающих о наших планах на нашей территории крайне ограничено. И я не думаю, что информатор, который был на связи с CNN, имел к этому какое-то отношение", - заявил Данилов.

По его словам, Украина находится в постоянном контакте со своими ключевыми союзниками, такими, как США, Великобритания, Германия и Польша.

"Данные для проведения тех или иных операций, численность подразделений, кто причастен и в каком направлении - это абсолютно секретная информация. Если кто-то думает, что он ее имеет, могу только поздравить. Но я не знаю, откуда они могли ее взять", - добавил Данилов.

Что этому предшествовало

Напомним, недавно The New York Times сообщило, что Пентагон расследует возможную утечку секретных документов американских военных. Отмечалось, некоторые из них касаются планов союзников по подготовке ВСУ к анонсированному контрнаступлению.

После чего CNN, ссылаясь на источник, близкий президенту Владимиру Зеленскому сообщил, что Украина якобы изменила некоторые свои военные планы после "утечки" секретных документов в сеть.

Отметим, что в Белом доме до сих пор не установили, кто может быть причастен к "сливу" информации, но американцы уже подчеркнули, что часть документов была точно подделана.

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СНБО Соединенные Штаты Америки Алексей Данилов
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