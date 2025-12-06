Взлетел Миг-31К: Воздушные силы объявили масштабную тревогу - был пуск "Кинжалов"

Воздушные силы ВСУ в 01:22 объявили о масштабной воздушной тревоге из-за взлета МиГ-31К. Вся Украина стала "красной".

В 01:26 Воздушные силы сообщили о пусках скоростных целей в сторону Киева.

Глава КГВА Тимур Ткаченко в 01:31 сообщил, что в Киеве работает ППО. Жителей столицы просят сохранять спокойствие и не покидать бомбоубежища.

Спустя время, в 02:04 Воздушные силы дали отбой тревоги по МиГ-31К. Последствия обстрела выясняются, детали уточняются.

Россия продолжает планомерно обстреливать мирные украинские города, параллельно заявляя о готовности вести диалог касательно урегулирования войны в Украине.

Силы обороны Украины продолжают эффективно отражать попытки российского вторжения по всей линии фронта: с начала суток 5 декабря бои остаются интенсивными, противник несет ощутимые потери, а позиции украинских войск надежно удерживаются. Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 180 боевых столкновений.

Помимо обстрела "Кинжалами" в ночь на 6 декабря на столицу и Киевскую область продолжают лететь "Шахеды".