Взлетел Миг-31К: Воздушные силы объявили масштабную тревогу - был пуск "Кинжалов"

Украина, Суббота 06 декабря 2025 01:27
Взлетел Миг-31К: Воздушные силы объявили масштабную тревогу - был пуск "Кинжалов" Фото: бомбоубежище (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 6 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Детали в нашем материале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ в сети Telegram.

Воздушные силы ВСУ в 01:22 объявили о масштабной воздушной тревоге из-за взлета МиГ-31К. Вся Украина стала "красной".

В 01:26 Воздушные силы сообщили о пусках скоростных целей в сторону Киева.

Глава КГВА Тимур Ткаченко в 01:31 сообщил, что в Киеве работает ППО. Жителей столицы просят сохранять спокойствие и не покидать бомбоубежища.

Спустя время, в 02:04 Воздушные силы дали отбой тревоги по МиГ-31К. Последствия обстрела выясняются, детали уточняются.

Война в Украине: свежие новости

Россия продолжает планомерно обстреливать мирные украинские города, параллельно заявляя о готовности вести диалог касательно урегулирования войны в Украине.

Силы обороны Украины продолжают эффективно отражать попытки российского вторжения по всей линии фронта: с начала суток 5 декабря бои остаются интенсивными, противник несет ощутимые потери, а позиции украинских войск надежно удерживаются. Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 180 боевых столкновений.

Помимо обстрела "Кинжалами" в ночь на 6 декабря на столицу и Киевскую область продолжают лететь "Шахеды".

Напоминаем, что переговоры между украинской и американской сторонами по продвижению мирного плана продолжаются в интенсивном режиме и могут растянуться за пределы обычных рабочих дней, демонстрируя высокую динамику политических обсуждений.

Отметим, что российская армия продолжает наносить систематические удары по территории Украины, сосредотачиваясь на стратегических объектах энергетической и военно-промышленной инфраструктуры. При этом, по данным российских СМИ, начальник Генштаба РФ доложил Путину о выполнении "плана Генштаба", предусматривающего массированные удары по заранее определённым целям.

