Взлетел Миг-31К: Воздушные силы объявили масштабную тревогу - был пуск "Кинжалов"
В ночь на 6 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Детали в нашем материале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ в сети Telegram.
Воздушные силы ВСУ в 01:22 объявили о масштабной воздушной тревоге из-за взлета МиГ-31К. Вся Украина стала "красной".
В 01:26 Воздушные силы сообщили о пусках скоростных целей в сторону Киева.
Глава КГВА Тимур Ткаченко в 01:31 сообщил, что в Киеве работает ППО. Жителей столицы просят сохранять спокойствие и не покидать бомбоубежища.
Спустя время, в 02:04 Воздушные силы дали отбой тревоги по МиГ-31К. Последствия обстрела выясняются, детали уточняются.
Война в Украине: свежие новости
Россия продолжает планомерно обстреливать мирные украинские города, параллельно заявляя о готовности вести диалог касательно урегулирования войны в Украине.
Силы обороны Украины продолжают эффективно отражать попытки российского вторжения по всей линии фронта: с начала суток 5 декабря бои остаются интенсивными, противник несет ощутимые потери, а позиции украинских войск надежно удерживаются. Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки было зафиксировано 180 боевых столкновений.
Помимо обстрела "Кинжалами" в ночь на 6 декабря на столицу и Киевскую область продолжают лететь "Шахеды".
Напоминаем, что переговоры между украинской и американской сторонами по продвижению мирного плана продолжаются в интенсивном режиме и могут растянуться за пределы обычных рабочих дней, демонстрируя высокую динамику политических обсуждений.
Отметим, что российская армия продолжает наносить систематические удары по территории Украины, сосредотачиваясь на стратегических объектах энергетической и военно-промышленной инфраструктуры. При этом, по данным российских СМИ, начальник Генштаба РФ доложил Путину о выполнении "плана Генштаба", предусматривающего массированные удары по заранее определённым целям.