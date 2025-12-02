Согласно "плану Генштаба": у Путина назвали новые цели для атаки в Украине
Российская армия продолжает систематические удары по территории Украины, сосредоточив внимание на стратегических объектах энергетической и военно-промышленной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
По данным российских СМИ, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении "плана Генштаба", который предполагает массированные «ответные» удары по выбранным объектам.
Удары по энергетике и ВПК
Генштаб РФ утверждает, что целью атак являются элементы инфраструктуры, обеспечивающие функционирование украинского военно-промышленного комплекса и энергетические узлы.
Российские официальные лица подчеркивают, что именно по этим объектам продолжаются "масштабные ответные удары".
Подготовка к новым массированным атакам
Согласно российским сообщениям, ВС РФ готовятся к очередной волне ударов по инфраструктурным объектам Украины.
В ходе визита президента России на один из пунктов управления Объединенной группировки войск Герасимов подчеркнул необходимость продолжения атак с целью "обеспечения задач обороны и поддержки военно-промышленного комплекса".
Реакция и контекст
Атаки продолжаются в условиях обострения боевых действий на разных направлениях фронта, и российская сторона рассматривает их как "ответные" на действия Украины.
В сообщениях подчеркивается стратегическая значимость каждого удара для выполнения задач, поставленных Генштабом.
Таким образом, российские официальные источники фиксируют системное воздействие на ключевые объекты инфраструктуры Украины и намерены поддерживать давление в рамках утвержденной линии действий.
