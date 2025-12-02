ua en ru
Согласно "плану Генштаба": у Путина назвали новые цели для атаки в Украине

Россия, Украина, Вторник 02 декабря 2025 06:50
UA EN RU
Согласно "плану Генштаба": у Путина назвали новые цели для атаки в Украине Фото: российские военные (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Российская армия продолжает систематические удары по территории Украины, сосредоточив внимание на стратегических объектах энергетической и военно-промышленной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

По данным российских СМИ, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении "плана Генштаба", который предполагает массированные «ответные» удары по выбранным объектам.

Удары по энергетике и ВПК

Генштаб РФ утверждает, что целью атак являются элементы инфраструктуры, обеспечивающие функционирование украинского военно-промышленного комплекса и энергетические узлы.

Российские официальные лица подчеркивают, что именно по этим объектам продолжаются "масштабные ответные удары".

Подготовка к новым массированным атакам

Согласно российским сообщениям, ВС РФ готовятся к очередной волне ударов по инфраструктурным объектам Украины.

В ходе визита президента России на один из пунктов управления Объединенной группировки войск Герасимов подчеркнул необходимость продолжения атак с целью "обеспечения задач обороны и поддержки военно-промышленного комплекса".

Реакция и контекст

Атаки продолжаются в условиях обострения боевых действий на разных направлениях фронта, и российская сторона рассматривает их как "ответные" на действия Украины.

В сообщениях подчеркивается стратегическая значимость каждого удара для выполнения задач, поставленных Генштабом.

Таким образом, российские официальные источники фиксируют системное воздействие на ключевые объекты инфраструктуры Украины и намерены поддерживать давление в рамках утвержденной линии действий.

Напоминаем, что в Вашингтоне активизировали усилия по продвижению нового дипломатического трека по Украине, подключив к переговорам людей без традиционного дипломатического опыта, чтобы ускорить процесс мирного соглашения.

Отметим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей отмечается резкий рост числа безнадзорных собак: агрессивные стаи нападают на людей днем, представляя серьёзную опасность для жизни и здоровья местных жителей.

