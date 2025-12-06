ua en ru
Оперативная обстановка на вечер 5 декабря: ВСУ отразили 180 атак врага

Украина, Суббота 06 декабря 2025 01:40
UA EN RU
Оперативная обстановка на вечер 5 декабря: ВСУ отразили 180 атак врага Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

ВСУ продолжают успешно отражать попытки российского вторжения по всей линии фронта. С начала суток 5 декабря боевые действия остаются интенсивными, противник несет значительные потери, а силы обороны надежно удерживают позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По состоянию на 22:00 5 ноября 2025 года зафиксировано 180 боевых столкновений. Украинские подразделения дают решительный отпор, нанося противнику огневое поражение.

Российские войска нанесли 48 авиаударов с использованием 123 управляемых авиационных бомб, задействовали 4808 дронов-камикадзе и совершили 4114 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления

Украинские защитники отразили штурм противника, который нанес два авиаударa и совершил 154 обстрела, включая два из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское и Купянское направления

В районах Волчанска, Прилепки, Отрадного, Избицкого и Лимана оккупанты пять раз пытались штурмовать позиции украинских воинов, но были остановлены.

На Купянском направлении атаки в Степной Новоселовке, Песчаном и Глушковке также были отражены.

Лиманское и Славянское направления

Противник 19 раз атаковал позиции вблизи Нововодяного, Новоегоровки, Заречного, Дерилово и Колодца.

На Славянском направлении отбито восемь штурмовых действий противника возле Дроновки, Серебрянки и Северска.

Краматорское и Константиновское направления

Две атаки вблизи Новомарково и Васюковки отражены украинскими войсками. На Константиновском направлении россияне 25 раз шли в наступление на позиции в Александро-Шультино, Щербиновке, Клебан-Быке, Плещеевке, Яблоновке и Русином Яру.

Покровское и Александровское направления

На Покровском направлении зафиксировано 48 попыток продвижения противника, в ходе которых украинские защитники уничтожили 106 оккупантов, автомобиль, 31 БПЛА, пункт управления и шесть антенн-ретрансляторов, а также артиллерийскую систему и 21 укрытие.

В Александровском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону, бои продолжаются в семи локациях.

Гуляйпольское, Ореховское и Приднепровское направления

На Гуляйпольском направлении отмечено семь боевых столкновений, на Ореховском – четыре.

Приднепровские подразделения остановили шесть атак противника. На остальных направлениях значительных изменений нет.

Напоминаем, что нефтяной танкер теневого флота России Kairos, ранее подвергшийся атаке украинских беспилотников 28 ноября, оказался у побережья Болгарии и нуждается в помощи. Судно находится под постоянным контролем Агентства морской администрации Болгарии и сил военно-морской и полицейской охраны из-за неблагоприятных погодных условий.

Отметим, что компания Fire Point передала украинским защитникам новую партию крылатых ракет "Фламинго", несмотря на распространение российской пропаганды и заявлений псевдожурналистов о якобы безнадежной ситуации.

