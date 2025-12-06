В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

В Киеве объявлена воздушная тревога - на столицу летят вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу КМВА Тимура Ткаченко .

"Есть угроза российских дронов, движущихся в направлении столицы. Киевляне, направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - написал Тимур Ткаченко.

Сейчас дроны фиксируются в восточных, северных, южных и центральных областях Украины.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом: