В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

Киев, Суббота 06 декабря 2025 00:44
UA EN RU
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов Фото: люди в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киеве объявлена воздушная тревога - на столицу летят вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу КМВА Тимура Ткаченко.

"Есть угроза российских дронов, движущихся в направлении столицы. Киевляне, направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - написал Тимур Ткаченко.

Сейчас дроны фиксируются в восточных, северных, южных и центральных областях Украины.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов

Атаки дронов по регионам Украины

Ранее, вечером 5 декабря, в восточных и северных областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов.

Также в Харькове вечером 5 декабря зафиксирован взрыв в Шевченковском районе в результате удара дронами.

По словам городского головы Игоря Терехова, речь идет о попадании беспилотника "Молния" по Шевченковскому району. По оперативным данным, повреждены несколько частных домов, пострадавших нет.

