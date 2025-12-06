В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов
В Киеве объявлена воздушная тревога - на столицу летят вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу КМВА Тимура Ткаченко.
"Есть угроза российских дронов, движущихся в направлении столицы. Киевляне, направляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - написал Тимур Ткаченко.
Сейчас дроны фиксируются в восточных, северных, южных и центральных областях Украины.
Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Атаки дронов по регионам Украины
Ранее, вечером 5 декабря, в восточных и северных областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов.
Также в Харькове вечером 5 декабря зафиксирован взрыв в Шевченковском районе в результате удара дронами.
По словам городского головы Игоря Терехова, речь идет о попадании беспилотника "Молния" по Шевченковскому району. По оперативным данным, повреждены несколько частных домов, пострадавших нет.