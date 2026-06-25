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Командир полка "Скеля" отстранен на время резонансного расследования

19:18 25.06.2026 Чт
2 мин
Кто временно возглавит полк официально не сообщается
aimg Валерия Абабина aimg Ульяна Безпалько
Командир полка "Скеля" отстранен на время резонансного расследования Фото иллюстративное: Командира скандального полка "Скеля" отстранили (Getty Images)
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В 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скеля" отстранили командира Юрия Гаркавого на период расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" и комментарий Главного управления по коммуникациям ВСУ.

Как сообщило "Радио Свобода", об отстранении командира на пресс-конференции заявили представители полка "Скеля".

Кто именно будет исполнять обязанности командира на время расследования, они не сообщили.

Обновлено в 19:33. В Главном управлении по коммуникациям ВСУ подтвердили РБК-Украина, что Гаркавого отстранили.

По информации управления, по фактам, изложенным в публикациях СМИ в отношении 425-го отдельного штурмового полка "Скеля", продолжаются тщательные проверки.

В подразделении работают представители правоохранительных органов, которым со стороны ВСУ оказывается максимальное содействие.

Кроме того, в соответствии с решением главнокомандующего ВСУ, в воинской части уже работает комплексная комиссия во главе с одним из заместителей начальника Генерального штаба.

"С 24 июня, на время проведения проверок и расследований, командир полка был отстранен от исполнения обязанностей", - отметили в Главном управлении по коммуникациям ВСУ.

В управлении подчеркнули, что выводы будут основываться исключительно на проверенных фактах, документах, результатах официальных расследований и судебных решениях.

"Если подтвердятся факты уголовных правонарушений, упомянутых в публикациях, виновные обязательно будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Также, в случае подтверждения случаев превышения полномочий должностными лицами и нарушения прав военнослужащих, высшим командованием будут приняты соответствующие организационные и кадровые решения", - подчеркнули в ГУК ВСУ.

В то же время в ГУК ВСУ отметили, что 425-й отдельный штурмовой полк остается эффективной составляющей Сил обороны Украины и продолжает выполнять боевые задачи на самых сложных направлениях фронта.

Что предшествовало

23 июня издание "Бабель" опубликовало материал, в котором, среди прочего, речь шла о смертельных исходах в учебных центрах «Скелі». По данным журналистов, за последние полгода там зафиксировано 26 смертей.

После выхода материала в Государственное бюро расследований заявили, что проведут проверку обстоятельств в подразделении.

Напомним, также на ситуацию отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он обратился в ДБР и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести полное и беспристрастное расследование.

Кроме того, Лубинец провел рабочее совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, Военная служба правопорядка выясняет все обстоятельства событий.

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