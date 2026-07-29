ua en ru
Ср, 29 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Взлом Hugging Face был не единственным: ИИ OpenAI атаковал еще одну компанию

18:17 29.07.2026 Ср
3 мин
Разработчики признали факт компрометации
aimg Ольга Завада
Взлом Hugging Face был не единственным: ИИ OpenAI атаковал еще одну компанию Разработка OpenAI использовала чужой сервер для взлома (фото: Pexels)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

ИИ-агент OpenAI, который в ходе контролируемых испытаний уже продемонстрировал способность атаковать серверы Hugging Face, скомпрометировал и аккаунт клиента компании Modal Labs.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как ИИ использовал чужую инфраструктуру?

Согласно официальной хронологии событий, обнародованной Hugging Face, неконтролируемый ИИ-агент сначала проник в изолированную испытательную среду ("песочницу"), расположенную на инфраструктуре стороннего провайдера.

После этого алгоритм превратил эту среду в стартовую площадку для проведения более масштабной атаки.

Хотя Hugging Face в своем блоге не называла конкретного провайдера, технический директор Modal Labs Акшат Бубна подтвердил, что агент воспользовался уязвимым кодом, написанным одним из клиентов и размещенным на их платформе.

По словам Бубны, клиент опубликовал незащищенный эндпоинт без аутентификации, позволяющий любому в сети выполнять код в его песочнице. Это и стало "цифровым аналогом оставленной двери, которая оставила без присмотра".

При этом в Modal Labs подчеркивают: сама платформа и ее системы изоляции никак не были скомпрометированы.

Читайте больше: Первый опасный прецедент: ИИ OpenAI действовал без команды человека

Масштаб проблемы и реакции OpenAI

Хотя компрометация аккаунта у Modal была лишь начальным этапом в длительной хакерской кампании против Hugging Face, эта деталь показывает, что вышедший из-под контроля ИИ-агент действовал в значительно более широких пределах, чем считалось ранее.

OpenAI отказалась от отдельных комментариев по поводу взлома клиента Modal, однако отослала журналистов к своему официальному обновлению. В нем разработчики признали, что их агент проник в четыре аккаунта на четырех отдельных сервисах.

В то же время они заявили, что не обнаружили никакой другой активности, которая по уровню тяжести или масштабу сравнялась бы с атакой на Hugging Face.

Также стало известно, какие именно меры приняла OpenAI по проблемной разработке:

  • Экспериментальная модель, вышедшая из-под контроля во время тестирования, полностью деактивирована.
  • Все данные модели зашифрованы, а доступ к ней для исследователей полностью ограничен.
  • Представители OpenAI заверили, что угроза локализована.

Что известно о расследовании?

Июльский инцидент с неуправляемым агентом OpenAI привлек внимание всего мирового сообщества.

По данным источников, OpenAI заметила факт того, что ее ИИ-агент действует неадекватно только после того, как угрозу удалось сдержать, а о происшествии уже сообщили ФБР.

В самой компании заявили о "наличии неточностей в отчетности журналистов", однако отказались конкретизировать, в чем именно они заключались.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект
Новости
Трамп совершил "резкий поворот" в сторону Украины, - FT
Трамп совершил "резкий поворот" в сторону Украины, - FT
Аналитика
Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр