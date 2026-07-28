Частные чаты Claude слили в Google: как личные переписки стали публичными

Пользователи и эксперты обнаружили масштабную проблему с конфиденциальностью чат-бота Claude от Anthropic. Из-за технической ошибки разговоры пользователей попали в поисковые системы Google и Bing.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Wired .

Что оказалось в открытом доступе?

Пользователи Reddit обнаружили, что частные переписки с чат-ботом Claude можно легко найти через стандартный поиск.

В открытый доступ попали

Обсуждение выбора политических партий.

Вопросы от юристов из штата Канзас по поводу этических нарушений.

Эротические ролевые игры и личные детали.

Проблема возникла из-за функции создания публичных ссылок на отдельные диалоги.

Когда пользователь делился "снимком" чата, система создавала отдельную страницу, которую впоследствии находили и добавляли в базы данных поисковые робототехнические системы.

Почему Google и Bing обнародовали переписку?

Компания Anthropic пыталась запретить работам индексировать распространенные чаты с помощью специального файла robots.txt. Эта инструкция запрещала сбор данных, по меньшей мере, с сентября 2025 года. Однако для защиты страниц этого оказалось недостаточно.

Поисковик Bing показывал около 612 результатов по запросу "site:claude.ai/share".

Инженеры Google и Microsoft отметили, что файл robots.txt не гарантирует скрытие, если на страницу ведут ссылки с других сайтов.

Для полной блокировки разработчики должны были добавить специальный тег noindex в код страницы или в ее заголовок. Анализ показывает, что компания Anthropic этого тэга не добавила.

Представитель Google Нед Адриансе заявил, что ответственность за публичность страниц лежит исключительно на их владельцах.

Блокировка алгоритмов и защита данных

В настоящее время большинство ссылок уже исчезло с выдачи Google, однако у страниц Claude все еще нет тега noindex. Это создает риск повторной утечки.

Кроме того, разработчики Anthropic, OpenAI и Meta используют инструкции в файлах robots.txt, чтобы блокировать роботов конкурентов и не давать им использовать собственные данные для обучения других ИИ-моделей.

Заметим, что пользователи Claude могут самостоятельно закрыть доступ к своим предварительно сохраненным разговорам в настройках аккаунта в разделе Settings > Privacy > Shared chats.