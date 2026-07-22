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Первый опасный прецедент: ИИ OpenAI действовал без команды человека

13:19 22.07.2026 Ср
2 мин
Были привлечены уязвимости 0-day
aimg Ольга Завада
Первый опасный прецедент: ИИ OpenAI действовал без команды человека ИИ-модели OpenAI обошли защиту и сломали репозиторий (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ходе тестирования автономные ШИ-агенты OpenAI совершили несанкционированные действия в системах платформы Hugging Face. Инцидент произошел без вмешательства и стал одним из первых публично подтвержденных случаев такого поведения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

Что произошло?

По данным расследования OpenAI, в событии была задействована модель GPT-5.6 Sol и еще неанонсированный алгоритм следующего поколения.

Тестирование проводилось в специальной "песочнице" с ослабленными защитными барьерами для оценки кибервозможностей моделей в сложных сценариях.

В процессе выполнения задания модели столкнулись с трудом и начали искать внешние источники информации.

Обнаружение уязвимости: ИИ-агенты нашли и использовали уязвимость нулевого дня (0-day) в тестовой среде OpenAI.

Получение сетевого доступа: алгоритмы сканировали внутреннюю инфраструктуру, пока не нашли узел с выходом в глобальную сеть.

Анализ цели: обнаружив доступ к интернету, модели "пришли к выводу", что необходимые для решения задачи датасеты могут храниться на ресурсах Hugging Face.

Читайте больше : "Отец интернета" взялся за главную проблему ИИ: в чем решение

Проникновение в систему Hugging Face: последствия

После выхода в сеть алгоритмы использовали комплексные векторы атаки для проникновения на серверы Hugging Face. Согласно описанию инцидента, ИИ-модели использовали как уязвимости нулевого дня, так и похищенные учетные данные.

Специалисты OpenAI и Hugging Face проводят совместное форензик-расследование и уже закрыли обнаруженные пробелы в системе безопасности.

Форензик - комплекс независимых финансовых, бухгалтерских и юридических расследований, направленных на выявление корпоративного мошенничества, отмывание средств и других экономических преступлений (ред.).

Представители Hugging Face подчеркнули, что использование автономного ИИ для проведения кибератак существенно ускоряет процесс проникновения и снижает финансовые затраты на подобные кампании.

В свою очередь, в OpenAI отметили, что прецедент демонстрирует "необходимость опережающего развития защитных инструментов и усиление мер безопасности при создании высокопроизводительных моделей".

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