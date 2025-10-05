ua en ru
Сорвать флаги Украины и выгнать беженцев: скандальный политик рвется в правительство Чехии

Чехия, Воскресенье 05 октября 2025 16:09
UA EN RU
Сорвать флаги Украины и выгнать беженцев: скандальный политик рвется в правительство Чехии Фото: Томио Окамура, лидер ультраправой чешской партии SPD (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Томио Окамура, лидер ультраправой партии SPD Чехии, хочет, чтобы его партия вошла в правительство вместе с ANO. Он также выразил заинтересованность сразу в трех министерствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ceske Noviny.

Движению ANO на выборах удалось набрать более 34% голосов. По словам Алены Шиллеровой, заместителя его председателя, движение предпочитает однопартийное правительство при поддержке других партий.

"Но важна программа. Мы не намерены идти на уступки относительно наших программных приоритетов", - отметила она.

По словам Шиллеровой, ведутся переговоры и о прямом участии других партий в чешском правительстве.

Окамура сообщил, что его партия всегда профилировалась на теме безопасности, поэтому ее интересует Министерство внутренних дел. Кроме того, он выразил заинтересованность и в министерстве обороны из-за "безудержной милитаризации, которую демонстрирует правительство Фиалы".

"Наши избиратели очень расстроены тем, что не строится достаточно дорог и что поезда переполнены, поэтому министерство транспорта, безусловно, является очень практичным и важным министерством", - добавил он.

В Палате депутатов ультраправые депутаты SPD получат 15 мест вместо нынешних 20.

В пятницу, 3 октября и субботу 4 октября в Чехии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов.

После подсчета более 97% голосов, победу одержала партия ANO под руководством экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Напомним, перед проведением выборов Окамура заявлял, что в случае попадания в правительство будет требовать немедленного снятия флагов Украины с государственных зданий.

Лидер SPD также говорил, что для потенциального входа в коалицию потребует пунктом правительственной программы пересмотр разрешения на проживание украинцев в Чехии.

Он считает, что в стране должны остаться только те украинцы, которые "работают на работах, к которым мало интереса со стороны чехов".

