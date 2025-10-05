ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Зірвати прапори України і вигнати біженців: скандальний політик рветься до уряду Чехії

Чехія, Неділя 05 жовтня 2025 16:09
UA EN RU
Зірвати прапори України і вигнати біженців: скандальний політик рветься до уряду Чехії Фото: Томіо Окамура, лідер ультраправої чеської партії SPD (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Томіо Окамура, лідер ультраправої партії SPD Чехії, хоче, аби його партія увійшла до уряду разом з ANO. Він також висловив зацікавленість одразу в трьох міністерствах.

Про це повідомляє РБК-Україні з посиланням на Ceske Noviny.

Руху ANO на виборах вдалося набрати понад 34% голосів. За словами Олени Шиллерової, заступника його голови, рух віддає перевагу однопартійному уряду за підтримки інших партій.

"Але важлива програма. Ми не маємо наміру йти на поступки щодо наших програмних пріоритетів", - зауважила вона.

За словами Шиллерової, ведуться переговори і про пряму участь інших партій в чеському уряді.

Окамура повідомив, що його партія завжди профілювалася на темі безпеки, тому її цікавить Міністерство внутрішніх справ. Крім того, він висловив зацікавленість і у міністерстві оборони через "нестримну мілітаризацію, яку демонструє уряд Фіали".

"Наші виборці дуже засмучені тим, що не будується достатньо доріг і що потяги переповнені, тому міністерство транспорту, безумовно, є дуже практичним і важливим міністерством", - додав він.

У Палаті депутатів ультраправі депутати SPD отримають 15 місць замість нинішніх 20.

У п'ятницю, 3 жовтня і суботу 4 жовтня в Чехії відбулися вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів.

Після підрахунку понад 97% голосів, перемогу здобула партія ANO під керівництвом експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.

Нагадаємо, перед проведення виборів Окамура заявляв, що у разі потрапляння до уряду вимагатиме негайного зняття прапорів України з державних будівель.

Лідер SPD також казав, що для потенційного входу у коаліцію вимагатиме пунктом урядової програми перегляд дозволу на проживання українців у Чехії.

Він вважає, що у країні мають залишитись лише ті українці, які "працюють на роботах, до яких мало інтересу з боку чехів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія
Новини
Наймасштабніший удар за всю війну: Львів і область атакували 78 дронів та 12 ракет
Наймасштабніший удар за всю війну: Львів і область атакували 78 дронів та 12 ракет
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії