Зірвати прапори України і вигнати біженців: скандальний політик рветься до уряду Чехії
Томіо Окамура, лідер ультраправої партії SPD Чехії, хоче, аби його партія увійшла до уряду разом з ANO. Він також висловив зацікавленість одразу в трьох міністерствах.
Про це повідомляє РБК-Україні з посиланням на Ceske Noviny.
Руху ANO на виборах вдалося набрати понад 34% голосів. За словами Олени Шиллерової, заступника його голови, рух віддає перевагу однопартійному уряду за підтримки інших партій.
"Але важлива програма. Ми не маємо наміру йти на поступки щодо наших програмних пріоритетів", - зауважила вона.
За словами Шиллерової, ведуться переговори і про пряму участь інших партій в чеському уряді.
Окамура повідомив, що його партія завжди профілювалася на темі безпеки, тому її цікавить Міністерство внутрішніх справ. Крім того, він висловив зацікавленість і у міністерстві оборони через "нестримну мілітаризацію, яку демонструє уряд Фіали".
"Наші виборці дуже засмучені тим, що не будується достатньо доріг і що потяги переповнені, тому міністерство транспорту, безумовно, є дуже практичним і важливим міністерством", - додав він.
У Палаті депутатів ультраправі депутати SPD отримають 15 місць замість нинішніх 20.
У п'ятницю, 3 жовтня і суботу 4 жовтня в Чехії відбулися вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів.
Після підрахунку понад 97% голосів, перемогу здобула партія ANO під керівництвом експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.
Нагадаємо, перед проведення виборів Окамура заявляв, що у разі потрапляння до уряду вимагатиме негайного зняття прапорів України з державних будівель.
Лідер SPD також казав, що для потенційного входу у коаліцію вимагатиме пунктом урядової програми перегляд дозволу на проживання українців у Чехії.
Він вважає, що у країні мають залишитись лише ті українці, які "працюють на роботах, до яких мало інтересу з боку чехів".