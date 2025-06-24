Звезда "Сплетницы" показала, как эффектно носить украинский наряд (фото)

Современная классика в белом

На опубликованных фото звезда позирует в лифте в total white look. Для выхода в свет она соединила объемную рубашку украинского бренда, брюки от Heidi Merrick и изящные мюли Anny Nord. Получился стильный и сдержанный образ.

Келли Разерфорд в стильном total white (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Этническая элегантность

Особый восторг вызвал второй образ. Здесь Келли уже добавила этнические мотивы благодаря вышитому платью-фартуку от Gunia Project.

Каждая из вещей стоит более 9 тысяч гривен, а на создание фартука придется ждать до месяца.

Особый акцент добавили большие белые очки и собранные волосы. Образ удачно соединил современность и традиции.

Келли Разерфорд в одежде от Gunia Project (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Как отреагировали в сети

Пользователи с восторгом оценили модный образ в украинском стиле. Актрису засыпали комплиментами.

"Дорогая Келли, спасибо за поддержку украинских брендов!"

"Какая красивая стилизация".

"Спасибо, что надела украинский наряд. Спасибо, что поддерживаешь украинские бренды".

"Вау, вам очень идет".

"Вы выглядите потрясающе!"

"Всегда непревзойденная!"

Не смолчал и сам бренд одежды. В комментарии они выразили восторг от образов знаменитости.

"Вы выглядите совершенно потрясающе. Это настоящая радость видеть вас в наших изделиях! Спасибо за вашу поддержку, она так много для нас значит", - написали представители модного дома.

Что известно о бренде Gunia Project

Украинский бренд был основан в 2019 году Марией Гаврилюк и Натальей Каменской. Его название происходит от гуцульской шубы "гуни" - это первое, что было создано в рамках проекта.

Сегодня модный дом занимается производством исключительных вещей на основе украинской и мировой культур. Известен дизайнерскими вещами, которые сочетают традиции и современность.