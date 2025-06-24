Андре Тан дал советы, как сочетать моду и традиции на Ивана Купала

Украинский дизайнер Андре Тан поделился модными советами, как стильно и символично одеться для празднования Ивана Купала. По его словам, в этот день особенно важны цвета, фактуры и элементы, которые отражают силу природы - огонь и воду.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его Instagram.

Модельер рассказал, какие ткани, оттенки и детали помогут создать гармоничный образ, вдохновленный древними традициями. От ярких платьев до цветочных венков - каждый элемент несет в себе особое значение.

Огонь - символ очищения

Огонь на Ивана Купала - это не только о тепле, но и об очищении души. Прыжки через костер были обрядом, который очищал от неприятностей.

"Выбор одежды для этой ночи должен быть ярким, как пламя. Отличным выбором будут платья в красных, оранжевых и золотых оттенках, которые подчеркивают энергию праздника", - отметил Тан.

Андре Тан рассказал про наряды на Ивана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Вода - магия природы

Вода, как элемент праздника, приносит очищение и обновление.

"Одежда, вдохновленная водной стихией, это легкие ткани и нежные цвета. Шифоновые платья или блузки, плывущие как вода, дополняют образ, символизирующий связь с природой и гармонией", - подчеркнул Андре Тан.

Тан рассказал про луки на Ивана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Венки из цветов

Девушки, плетя венки из полевых цветов, показывали свое уважение к природе. Венок - это обязательный элемент образа на Ивана Купала.

"Можно адаптировать эту традицию и для современного стиля, выбирая цветочные вышивки на одежде или аксессуарах", - отметил стилист.

Андре Тан дал советы на Ивана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Магические атрибуты

На Ивана Купала важна не только одежда, но и магические атрибуты. Серебряные украшения, браслеты с разными камнями и амулеты придают загадочность образу.

Эти элементы можно использовать, чтобы подчеркнуть волшебную атмосферу праздника.

Андре Тан рассказал про образы на Ивана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Современность

Ивана Купала в современном мире - это возможность сочетать традиции с современными трендами.

"Легкое платье с цветочными вышивками, платье в стиле бохо или джинсы с топом в этностиле создают идеальный образ для празднования", - подытожил Андре Тан.

Андре Тан рассказал про луки на Ивана Купала (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Происхождение и значение праздника

Ивана Купала - один из древнейших славянских праздников, символизирующий летнее солнцестояние, силу природы, очищение огнем и водой, а также любовь и плодородие. Праздник возник задолго до христианства, но со временем его связали с Рождеством Иоанна Крестителя.

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