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Зірка "Пліткарки" показала, як ефектно носити українське вбрання (фото)

Акторка приміряла сорочку та фартух бренду Gunia Project (фото: instagram.com/kellyrutherford)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Українські бренди продовжують підкорювати голлівудських зірок. Так, днями Келлі Разерфорд із серіалів "Пліткарка" та "Район Мелроуз" вразила появою в стильному образі від модного бренду Gunia Project.

Як стильно носити українське, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram акторки.

Сучасна класика в білому

На опублікованих фото зірка позує в ліфті у total white look. Для виходу у світ вона поєднала об’ємну сорочку українського бренду, штани від Heidi Merrick та витончені мюлі Anny Nord. Вийшов стильний і стриманий образ. 

Келлі Разерфорд в стильному total white (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Етнічна елегантність

Особливе захоплення викликав другий образ. Тут Келлі вже додала етнічні мотиви завдяки вишитій сукні-фартуху від Gunia Project.

Кожна з речей вартує понад 9 тисяч гривень, а на створення фартуха доведеться чекати до місяця.

Особливого акценту додали великі білі окуляри та зібране волосся. Образ вдало поєднав сучасність та традиції.

Келлі Разерфорд  в одязі від Gunia Project (фото: instagram.com/kellyrutherford)

Як відреагували в мережі

Користувачі з захопленням оцінили модний образ в українському стилі. Акторку засипали компліментами.

  • "Дорога Келлі, дякуємо за підтримку українських брендів!"
  • "Яка гарна стилізація".
  • "Дякую, що вдягла українське вбрання. Дякую, що підтримуєш українські бренди".
  • "Вау, вам дуже пасує".
  • "Ви виглядаєте приголомшливо!"
  • "Завжди неперевершена!"

Не змовчав і сам бренд одягу. В коментарі вони висловили захват від образів знаменитості.

"Ви виглядаєте абсолютно приголомшливо. Це справжня радість бачити вас у наших виробах! Дякуємо за вашу підтримку, вона так багато для нас значить", - написали представники модного дому.

Що відомо про бренд Gunia Project

Український бренд був заснований у 2019 році Марією Гаврилюк і Наталею Каменською. Його назва походить гуцульської шуби "гуні" - це перше, що було створено в межах проєкту.

Сьогодні модний дім займається виробництвом виняткових речей на основі української та світової культур. Відомий дизайнерськими речами, які поєднують традиції та сучасність.

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