Вернуть товар с браком: что вам обязаны компенсировать - объяснение адвоката

Возврат товара - не прихоть, а право покупателя. Даже если бирка уже снята, продавец обязан принять товар обратно или вернуть деньги, если он некачественный или не соответствует описанию.

РБК-Украина узнало о правах покупателей и юридических нюансах у адвоката, магистра права Евгения Булименко .

Если товар с дефектами - имеете право на компенсацию

Если вы обнаружили недостатки в приобретенном товаре (например, обувь начала расклеиваться или красит ноги), и это произошло в пределах гарантийного срока, вы имеете полное право обратиться к продавцу или производителю с одним из следующих требований:

пропорционально уменьшить цену;

безвозмездно устранить недостатки в разумный срок;

возместить расходы на устранение недостатков (если устраняли самостоятельно).

В случае существенного дефекта или фальсификации товара (например, подделка известного бренда), вы можете:

расторгнуть договор и получить обратно все деньги;

обменять товар на аналогичный или такой же.

Это предусматривает статья 8 Закона Украины "О защите прав потребителей". Адвокат отмечает, чтобы воспользоваться этими правами, обязательно сохраните чек или другой расчетный документ.

Продавец не может "перевести стрелки" на производителя

Иногда магазины отказываются принимать претензии, мол, обращайтесь напрямую к производителю. Это незаконно, отмечает Булименко

Закон позволяет обращаться или к продавцу, или к производителю - на ваш выбор. И именно тот, к кому вы обратились, обязан решить вопрос.

Если товар не подошел - есть 14 дней на обмен

Не понравился фасон или оказалось, что обувь давит? Если товар надлежащего качества, но не подходит вам по размеру, цвету или другим характеристикам, вы имеете право обменять его в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Это возможно при следующих условиях:

сохранен товарный вид;

есть расчетный документ (чек и т.д.);

обмениваемый товар не входит в перечень исключений (например, духи, белье, лекарства и т. п.).

Перечень товаров, которые не подлежат возврату, утверждён постановлением Кабмина №172 от 1994 года.

Нет аналогичного товара - выбираете, что делать дальше

Если на момент обмена нужного размера или модели нет:

вы можете выбрать другой товар из ассортимента (с доплатой или возвратом разницы);

получить обратно деньги;

или дождаться поступления нужного товара и обменять при первой возможности.

Если вам незаконно отказывают в обмене или возврате, советует адвокат, подавайте жалобу в Госпродпотребслужбу или обращайтесь в суд. Закон на вашей стороне, главное - действовать последовательно и документировать все обращения.