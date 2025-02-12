Защита прав потребителей и безбарьерность: в Украине вступят в силу новые правила торговли

Кабмин утвердил новые правила торгового обслуживания населения, которые призваны улучшить условия для потребителей и обеспечить развитие бизнеса. Изменения касаются доступности магазинов для лиц с инвалидностью, совершенствования информационных услуг для покупателей и повышения безопасности товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Заместитель министра экономики Татьяна Бережная рассказала, что новые правила имеют целью защиту прав потребителей, способствуя развитию честной конкуренции и минимизации коррупционных рисков.

Отдельное внимание было уделено безбарьерной среде для лиц с инвалидностью и маломобильных групп. Требования предусматривают наличие пандусов, специальных мест для парковки и доступности помощи от продавцов, что делает торговлю и заведения питания удобными для всех категорий населения.

Цифровые инновации и изменения в организации торговли

Среди нововведений - расширение прав потребителей на получение информации о товарах и продавцах в цифровом формате. Отныне покупатели смогут узнавать информацию с помощью QR-кодов, размещенных в магазинах, а при необходимости - получать ее в бумажной форме. Совершенствуются и условия организации торговли: для хранения вещей работников торговых заведений должны быть предусмотрены отдельные помещения.

Современные требования к измерительным приборам и сетевой торговле

Обновленные правила также уточняют требования к точности измерительных приборов, таких как весы. Все приборы должны соответствовать требованиям законодательства о метрологии. Дополнительно уточняются требования для сетевой торговли: компании должны иметь складские помещения, а интернет-магазины - предоставлять полную информацию о товаре и продавце.

Безопасность товаров и контроль за оптовой торговлей

Запрет на продажу товаров, которые похожи на еду, но не являются съедобными (например, игрушки в виде фруктов), также является важным нововведением, поскольку это повышает безопасность, особенно для детей. Кроме того, правила четко регламентируют процессы оптовой торговли, в том числе и через интернет-магазины.

Эти изменения предоставят более четкие и понятные нормы торговли, укрепив защиту прав потребителей, особенно в сфере сетевой торговли. Новые правила вступят в силу после завершения военного положения, когда заработает обновленный закон о защите прав потребителей.