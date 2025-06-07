Конфликт из-за запрета? Адвокат объяснил, можно ли фотографировать товар в магазине
Иногда продавцы, охранники или даже владельцы магазинов или супермаркетов в Украине пытаются запретить покупателям фотографировать тот или иной товар. Однако имеют ли они на это право - знают не все.
Подробнее о том, можно ли фотографировать товар в магазине в целом, а также в каких случаях этого лучше не делать, - рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.
Можно ли фотографировать товар в магазине
Эксперт напомнил, что статья 34 Конституции Украины гарантирует каждому право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию - устно, письменно или другим способом (по своему выбору).
В то же время, по словам Булименко, осуществление этого права может быть ограничено законом в интересах:
- национальной безопасности;
- территориальной целостности;
- общественного порядка.
"С целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других людей, для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия", - уточнил адвокат.
Кроме того, статьей 50 Конституции каждому гражданину гарантируется право свободного доступа и распространения информации:
- о состоянии окружающей среды;
- о качестве пищевых продуктов;
- о качестве предметов быта.
"Такая информация никем не может быть засекречена. Таким образом, фотографирование товара может быть одной из форм реализации права человека на информацию о качестве пищевых продуктов", - отметил магистр права.
Когда право на фотографирование может быть ограничено
Булименко подчеркнул, что, учитывая все вышесказанное:
- законодательного запрета фотографировать товар в супермаркете не существует;
- любое требование магазина прекратить такое фотографирование является незаконным.
"Но право фотографировать товар в супермаркете может быть ограничено", - признал он.
В качестве примера адвокат привел ситуации, когда фотографирование может привести:
- к сбору персональных данных физических лиц без их согласия (что запрещено частью 6 статьи 6 закона Украины "О защите персональных данных");
- к съемке физических лиц без их согласия (что запрещено статьей 307 Гражданского кодекса Украины).
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