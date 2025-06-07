ua en ru
Сб, 07 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Конфликт из-за запрета? Адвокат объяснил, можно ли фотографировать товар в магазине

Суббота 07 июня 2025 07:30
UA EN RU
Конфликт из-за запрета? Адвокат объяснил, можно ли фотографировать товар в магазине Покупателям могут запрещать фотографировать продукты в магазине (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Евгений Булименко

Иногда продавцы, охранники или даже владельцы магазинов или супермаркетов в Украине пытаются запретить покупателям фотографировать тот или иной товар. Однако имеют ли они на это право - знают не все.

Подробнее о том, можно ли фотографировать товар в магазине в целом, а также в каких случаях этого лучше не делать, - рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Можно ли фотографировать товар в магазине

Эксперт напомнил, что статья 34 Конституции Украины гарантирует каждому право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию - устно, письменно или другим способом (по своему выбору).

В то же время, по словам Булименко, осуществление этого права может быть ограничено законом в интересах:

  • национальной безопасности;
  • территориальной целостности;
  • общественного порядка.

"С целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других людей, для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для поддержания авторитета и беспристрастности правосудия", - уточнил адвокат.

Кроме того, статьей 50 Конституции каждому гражданину гарантируется право свободного доступа и распространения информации:

  • о состоянии окружающей среды;
  • о качестве пищевых продуктов;
  • о качестве предметов быта.

"Такая информация никем не может быть засекречена. Таким образом, фотографирование товара может быть одной из форм реализации права человека на информацию о качестве пищевых продуктов", - отметил магистр права.

Когда право на фотографирование может быть ограничено

Булименко подчеркнул, что, учитывая все вышесказанное:

  • законодательного запрета фотографировать товар в супермаркете не существует;
  • любое требование магазина прекратить такое фотографирование является незаконным.

"Но право фотографировать товар в супермаркете может быть ограничено", - признал он.

В качестве примера адвокат привел ситуации, когда фотографирование может привести:

  • к сбору персональных данных физических лиц без их согласия (что запрещено частью 6 статьи 6 закона Украины "О защите персональных данных");
  • к съемке физических лиц без их согласия (что запрещено статьей 307 Гражданского кодекса Украины).

Напомним, ранее мы рассказывали о новых правилах торгового обслуживания населения, которые утвердил Кабинет министров Украины. Они призваны не только улучшить условия для потребителей, но и обеспечить развитие бизнеса.

Читайте также, в каких странах туристы могут "влететь" на штраф за фото из-за запрета на съемку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Супермаркеты Советы Магазины Товары Фотографы
NEWS
После "Паутины" РФ смогла поднять для атаки только 7 бомбардировщиков, - СМИ
После "Паутины" РФ смогла поднять для атаки только 7 бомбардировщиков, - СМИ
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам