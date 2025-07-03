Испортите холодильник и еду: 9 ошибок при замораживании продуктов
Морозильная камера прекрасно позволяет заготовить овощи, фрукты, блюда на потом и не тратить лишние деньги. Но даже такая удобная вещь может не оправдать ожиданий, если пользоваться ею неправильно.
РБК-Украина рассказывает о девяти распространенных ошибках, которых стоит избегать во время замораживания еды.
Не кладите горячую пищу в морозильник
Замораживание только что приготовленной горячей пищи повышает температуру внутри камеры. Это может привести к частичному размораживанию других продуктов, что создаёт риск развития бактерий.
Кроме того, такие продукты замерзают неравномерно. Сначала охладите их до комнатной температуры или поставьте в холодильник на несколько часов.
Не размораживайте продукты при комнатной температуре
Когда еда долго лежит на столе, ее поверхность быстро нагревается. Это создает идеальные условия для размножения бактерий. Безопаснее размораживать еду в холодильнике или в холодной воде, меняя ее каждые 30 минут.
Не замораживайте овощи с высоким содержанием воды
Помидоры, огурцы, кабачки после заморозки теряют текстуру, вкус и становятся "кашей". Вода в их клетках превращается в кристаллы льда, что разрушает структуру овоща.
После размораживания они теряют свою сочность и хруст. Такие овощи лучше использовать только для супов или рагу.
Не замораживайте овощи без бланширования
Бланширование - короткое погружение в кипяток - помогает сохранить цвет, вкус и питательные свойства овощей.
Без него после замораживания овощи могут стать мягкими, тусклыми и потерянными. Это особенно касается моркови, фасоли, гороха, капусты. После кипятка обязательно охладите их в холодной воде перед замораживанием.
Не кладите все в один пакет
Если насыпать ягоды или овощи сразу в пакет и заморозить, они слипнутся в одну ледяную глыбу. Потом придется откалывать части ножом или выбрасывать все вместе.
Правильнее - разложить продукты на подносе, заморозить отдельно, а потом пересыпать в контейнеры. Так они не потеряют форму и будет удобно использовать порциями.
Неправильная заморозка продуктов может испортить саму еду и технику (фото: Freepik)
Не забивайте морозилку до отказа и не оставляйте пустой
Полностью забитая морозилка хуже охлаждает продукты - воздух не циркулирует. А если в ней слишком мало продуктов, то она быстро теряет холод при каждом открывании.
Идеально, когда она заполнена на 75%. Тогда поддерживается стабильная температура и экономится энергия.
Не замораживайте продукты в открытом виде
Контейнеры без крышки или пакеты без герметизации приводят к так называемому "морозному ожогу". Поверхность продукта покрывается ледяным слоем и теряет вкус и текстуру. Часто такие участки приходится срезать и выбрасывать.
Используй герметичные контейнеры или пакеты с застежками и выпускай из них воздух.
Не используйте ненадежную тару
Некоторые пластиковые емкости становятся хрупкими при низких температурах и могут треснуть. Посуда из полистирола или дешевых пластмасс - не для морозилки. Ищите символ снежинки или надпись "для замораживания" на дне контейнера.
Не забывайте подписывать пакеты
Через несколько недель трудно вспомнить, что именно и когда было заморожено. Это может привести к испорченным продуктам или дублированию запасов. Подписывайте контейнеры маркером или клейкой лентой: напишите название и дату.
Вас может заинтересовать
- Какой стороной правильно заворачивать продукты в фольгу
- Какие есть 10 интересных способов использования кипятка в быту
- Как легко избавиться от нагара на всех видах сковородок
При написании материала использовались следующие источники: сайты Real Simple и Taste of Home.