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Испортите холодильник и еду: 9 ошибок при замораживании продуктов

Четверг 03 июля 2025 12:39
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Испортите холодильник и еду: 9 ошибок при замораживании продуктов Как избежать ошибок при заморозке продуктов (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Морозильная камера прекрасно позволяет заготовить овощи, фрукты, блюда на потом и не тратить лишние деньги. Но даже такая удобная вещь может не оправдать ожиданий, если пользоваться ею неправильно.

РБК-Украина рассказывает о девяти распространенных ошибках, которых стоит избегать во время замораживания еды.

Не кладите горячую пищу в морозильник

Замораживание только что приготовленной горячей пищи повышает температуру внутри камеры. Это может привести к частичному размораживанию других продуктов, что создаёт риск развития бактерий.

Кроме того, такие продукты замерзают неравномерно. Сначала охладите их до комнатной температуры или поставьте в холодильник на несколько часов.

Не размораживайте продукты при комнатной температуре

Когда еда долго лежит на столе, ее поверхность быстро нагревается. Это создает идеальные условия для размножения бактерий. Безопаснее размораживать еду в холодильнике или в холодной воде, меняя ее каждые 30 минут.

Не замораживайте овощи с высоким содержанием воды

Помидоры, огурцы, кабачки после заморозки теряют текстуру, вкус и становятся "кашей". Вода в их клетках превращается в кристаллы льда, что разрушает структуру овоща.

После размораживания они теряют свою сочность и хруст. Такие овощи лучше использовать только для супов или рагу.

Не замораживайте овощи без бланширования

Бланширование - короткое погружение в кипяток - помогает сохранить цвет, вкус и питательные свойства овощей.

Без него после замораживания овощи могут стать мягкими, тусклыми и потерянными. Это особенно касается моркови, фасоли, гороха, капусты. После кипятка обязательно охладите их в холодной воде перед замораживанием.

Не кладите все в один пакет

Если насыпать ягоды или овощи сразу в пакет и заморозить, они слипнутся в одну ледяную глыбу. Потом придется откалывать части ножом или выбрасывать все вместе.

Правильнее - разложить продукты на подносе, заморозить отдельно, а потом пересыпать в контейнеры. Так они не потеряют форму и будет удобно использовать порциями.

Испортите холодильник и еду: 9 ошибок при замораживании продуктовНеправильная заморозка продуктов может испортить саму еду и технику (фото: Freepik)

Не забивайте морозилку до отказа и не оставляйте пустой

Полностью забитая морозилка хуже охлаждает продукты - воздух не циркулирует. А если в ней слишком мало продуктов, то она быстро теряет холод при каждом открывании.

Идеально, когда она заполнена на 75%. Тогда поддерживается стабильная температура и экономится энергия.

Не замораживайте продукты в открытом виде

Контейнеры без крышки или пакеты без герметизации приводят к так называемому "морозному ожогу". Поверхность продукта покрывается ледяным слоем и теряет вкус и текстуру. Часто такие участки приходится срезать и выбрасывать.

Используй герметичные контейнеры или пакеты с застежками и выпускай из них воздух.

Не используйте ненадежную тару

Некоторые пластиковые емкости становятся хрупкими при низких температурах и могут треснуть. Посуда из полистирола или дешевых пластмасс - не для морозилки. Ищите символ снежинки или надпись "для замораживания" на дне контейнера.

Не забывайте подписывать пакеты

Через несколько недель трудно вспомнить, что именно и когда было заморожено. Это может привести к испорченным продуктам или дублированию запасов. Подписывайте контейнеры маркером или клейкой лентой: напишите название и дату.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real Simple и Taste of Home.

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