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Засияет любая сковородка: как легко избавиться от нагара на всех видов посуды

Воскресенье 29 июня 2025 12:18
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Засияет любая сковородка: как легко избавиться от нагара на всех видов посуды Как легко отчистить любую сковородку (фото: Freepik)
Автор: Феликс Коркин

Даже самая любимая сковородка со временем покрывается темным нагаром, который образуется от жира, частичек пищи, копоти и перегретого металла. К счастью, есть простые и эффективные способы, которые позволяют легко вернуть сковороде опрятный вид.

РБК-Украина рассказывает о наиболее действенных методах борьбы с нагаром для сковородок из разных материалов.

Очистка внешней поверхности любой сковороды

Для внешней чистки подходит универсальный метод, который не зависит от типа посуды. В большую кастрюлю или таз налейте воду, доведите ее до кипения, затем добавьте натертое хозяйственное мыло, полстакана соды и столько же силикатного клея.

Опустите туда сковороду (ручку снимите заранее), а раствор прокипятите с посудой в течение 30-60 минут или несколькими подходами. После этого промойте посуду и осторожно сотрите остатки нагара губкой или щеткой.

Чистка чугунной сковороды изнутри

Для чугунной посуды подойдет метод с солью и уксусом. Насыпьте в сковородку 2 столовые ложки поваренной соли, залейте ее уксусом и поставьте на плиту.

Доведите смесь до кипения, а в самом конце добавьте щепотку соды для усиления эффекта. После остывания тщательно смойте остатки и вытрите сухой тряпкой.

Удаление нагара со стальной сковороды

Стальная сковородка хорошо очищается сухим методом с использованием соли. Насыпьте полстакана соли на дно посуды и поставьте ее на огонь.

Когда соль начнет трещать, перемешивайте ее ложкой еще 10-15 минут. Затем остудите сковородку, а этой же солью и щеткой сотрите нагар со дна.

Засияет любая сковородка: как легко избавиться от нагара на всех видов посудыИспользование фольги и соды - универсальная методика чистки (фото: Tasteofhome.com)

Очистка алюминиевой сковородки

Алюминиевую посуду стоит чистить деликатно - она не выдерживает агрессивной химии и высокой температуры. Лучше всего залить внутрь смесь теплой воды, натертого мыла, клея и соды, оставить на несколько часов, а затем осторожно смыть остатки.

Если загрязнение незначительное, достаточно простой пищевой соды и мягкой губки. Тереть жесткими средствами алюминий нельзя - он легко царапается.

Как очистить сковородку с антипригарным покрытием

Тефлоновые и керамические покрытия требуют особенно бережного ухода. Налейте в сковородку воду, добавьте несколько капель моющего средства и прокипятите на плите 10-15 минут.

Затем смойте раствор и осторожно вытрите остатки нагара. Для легкого загрязнения поможет посудомоечная машина или ватный диск со спиртом (в случае керамики).

Чем заменить домашние растворы: бытовая химия

Не хотите готовить очищающие смеси самостоятельно? В магазинах есть большой выбор специальных средств для чистки посуды из разных материалов.

Выбирайте состав в зависимости от типа сковородки, обращая внимание на инструкцию. Для внутренней части лучше использовать щадящие средства, а для внешней - более мощные.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real Simple и Taste of Home.

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