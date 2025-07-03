Зіпсуєте холодильник та їжу: 9 помилок при заморожуванні продуктів

Морозильна камера чудово дозволяє заготовити овочі, фрукти, страви на потім і не витрачати зайві гроші. Але навіть така зручна річ може не виправдати очікувань, якщо користуватися нею неправильно.

РБК-Україна розповідає про дев’ять поширених помилок, яких варто уникати під час заморожування їжі.

Не кладіть гарячу їжу у морозильник

Заморожування щойно приготовленої гарячої їжі підвищує температуру всередині камери. Це може спричинити часткове розморожування інших продуктів, що створює ризик розвитку бактерій.

Крім того, така їжа замерзає нерівномірно. Спочатку охолодіть її до кімнатної температури або постав у холодильник на кілька годин.

Не розморожуйте продукти при кімнатній температурі

Коли їжа довго лежить на столі, її поверхня швидко нагрівається. Це створює ідеальні умови для розмноження бактерій. Безпечніше розморожувати їжу в холодильнику або в холодній воді, змінюючи її кожні 30 хвилин.

Не заморожуйте овочі з високим вмістом води

Помідори, огірки, кабачки після заморозки втрачають текстуру, смак і стають "кашею". Вода в їхніх клітинах перетворюється на кристали льоду, що руйнує структуру овочу.

Після розморожування вони втрачають свою соковитість і хрускіт. Такі овочі краще використовувати лише для супів або рагу.

Не заморожуйте овочі без бланшування

Бланшування - коротке занурення в кип’яток - допомагає зберегти колір, смак і поживні властивості овочів.

Без нього після заморожування овочі можуть стати м’якими, тьмяними і втраченими. Це особливо стосується моркви, квасолі, гороху, капусти. Після кип’ятку обов’язково охолодіть їх у холодній воді перед заморожуванням.

Не кладіть все в один пакет

Якщо насипати ягоди або овочі відразу в пакет і заморозити, вони злипнуться в одну крижану брилу. Потім доведеться відколювати частини ножем або викидати все разом.

Правильніше - розкласти продукти на підносі, заморозити окремо, а потім пересипати в контейнери. Так вони не втратять форму і буде зручно використовувати порціями.

Неправильне заморожування продуктів може зіпсувати саму їжу та техніку (фото: Freepik)

Не забивайте морозилку вщерть і не залишайте порожньою

Повністю забита морозилка гірше охолоджує продукти - повітря не циркулює. А якщо в ній занадто мало продуктів, то вона швидко втрачає холод при кожному відкриванні.

Ідеально, коли вона заповнена на 75%. Тоді підтримується стабільна температура й економиться енергія.

Не заморожуйте продукти у відкритому вигляді

Контейнери без кришки або пакети без герметизації призводять до так званого "морозного опіку". Поверхня продукту покривається крижаним шаром і втрачає смак та текстуру. Часто такі ділянки доводиться зрізати і викидати.

Використовуй герметичні контейнери або пакети з застібками та випускай з них повітря.

Не використовуйте ненадійну тару

Деякі пластикові ємності стають крихкими при низьких температурах і можуть тріснути. Посуд із полістиролу чи дешевих пластмас - не для морозилки. Шукайте символ сніжинки або напис "для заморожування" на дні контейнера.

Не забувайте підписувати пакети

Через кілька тижнів важко згадати, що саме і коли було заморожено. Це може призвести до зіпсованих продуктів або дублювання запасів. Підписуйте контейнери маркером або клейкою стрічкою: напишіть назву і дату.