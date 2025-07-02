Матовой или блестящей: какой стороной правильно заворачивать продукты в фольгу

Большинство замечают, что одна сторона фольги блестящая, а другая матовая - но не все догадываются, что это не просто декоративное отличие. На самом деле эти стороны имеют разное назначение, что может влиять на качество приготовления пищи.

Почему фольга имеет разные стороны

Разница между сторонами фольги - результат технологии производства. Во время прокатки металлических листов одна сторона соприкасается с валиками, становясь гладкой и блестящей, а другая - остается матовой.

Это не просто визуальная особенность - стороны имеют разные физические свойства. Блестящая сторона отражает тепло, а матовая - поглощает его лучше.

Благодаря этому каждая из них подходит для определенных видов приготовления. Зная это, можно использовать фольгу более разумно и функционально.

Как правильно заворачивать продукты в фольгу

Во время приготовления пищи стоит учитывать, какая сторона фольги соприкасается с продуктами. Если нужно быстрее приготовить мясо или рыбу, их лучше класть на блестящую сторону или покрывать матовой - тепло будет поглощаться эффективнее.

Для сухих или постных блюд стоит выбирать блестящую сторону, чтобы избежать пригорания, а для жирных - матовую, которая лучше впитывает избыточное тепло. Если вы печете из дрожжевого или слоеного теста, подстилайте фольгу матовой стороной вниз - выпечка получится воздушной.

Чтобы сохранить больше витаминов в овощах и фруктах, их следует класть именно на матовую сторону. А чтобы блюдо не пересохло - заворачивайте его так, чтобы снаружи была блестящая поверхность.

Для сухих или постных блюд стоит выбирать блестящую сторону, а для жирных - матовую (фото: Freepik)

Как выбрать фольгу для различных нужд

При покупке фольги следует обращать внимание на обозначение на упаковке. Производители часто указывают ее назначение: для запекания, для гриля, универсальная или для хранения.

Важную роль также играет толщина: для хранения достаточно 9-10 микрон, а для запекания - лучше выбирать фольгу толщиной более 20 микрон. Качество фольги не зависит от бренда - все производители изготавливают ее по сходной технологии.

Главное - выбирать вариант, соответствующий вашим потребностям. И, конечно, знать, какой стороной ее правильно использовать.