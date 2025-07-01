Не только для чая: 10 способов использования кипятка в быту

Кипяток - это не только основа для чая, но и эффективное средство для решения многих бытовых задач. В каждом доме найдется ситуация, где именно он станет простым, но очень полезным помощником.

РБК-Украина рассказывает о десяти неожиданных способах использования кипятка, которые помогут в сложных случаях.

Боремся с сорняками без химии

Чтобы избавиться от сорняков во дворе или на грядке, просто облейте их кипятком. Вода мгновенно "обжигает" корень и листья, после чего растение быстро погибает. Через несколько часов его можно легко вырвать. На этом месте сорняки больше не появятся.

Чистим трубы экологически

Кипяток поможет устранить небольшой засор в раковине или унитазе. Он растворяет жир и остатки пищи, накопившиеся в трубах.

Но важно убедиться, что трубы металлические - пластиковые могут деформироваться. Для сложных засоров добавьте соду и уксус, а затем залейте кипятком.

Быстрое размораживание продуктов

Замороженные овощи или ягоды можно быстро подготовить к приготовлению, погрузив упаковку в миску с кипятком. Подержите 10 секунд, встряхните и снова опустите в воду.

Повторите несколько раз - и продукты разморозятся равномерно. Этот способ позволяет избежать водянистой "каши".

Природный ароматизатор для дома

Чтобы добавить уюта в дом, вскипятите воду с апельсиновыми корками, корицей или ванилью. Душистый пар быстро разнесется по комнатам. Это натуральная альтернатива химическим освежителям воздуха.

Чистим серебро без лишних усилий

Украшения со временем темнеют, но их можно легко восстановить до блеска. В кастрюлю из алюминия добавьте соду, соль и уксус, затем залейте все кипятком. Опустите серебряные вещи в раствор на 30 секунд. Они снова засияют, как новые!

Кипяток способен справиться с множеством проблемных ситуаций в быту (фото: Freepik)

Очистка микроволновки без химии

Вместо сложного оттирания жира с микроволновки используйте пар. Поставьте чашку с кипятком внутрь и подождите несколько минут. Пар размягчит загрязнения на стенках. Остается лишь протереть тряпкой - и техника снова чистая.

Выведение пятен от ягод

Пятна от вишен или черники легко удаляются горячей водой. Залейте загрязненную ткань кипятком или окуните ее в кастрюлю с кипящей водой.

Дождитесь, пока пятно исчезнет, и постирайте вещь как обычно. Если же пятно на мягкой мебели - осторожно нанесите немного кипятка и вытрите губкой.

Ингаляции от простуды

При насморке и простуде полезно дышать паром - не обязательно над картошкой. Достаточно налить кипяток в миску и наклониться над ней, накрыв голову полотенцем.

Такая процедура увлажняет слизистую и облегчает дыхание. Главное - не наклоняться слишком низко, чтобы не обжечься.

Дезинфекция кухонных досок

В трещинах деревянных досок могут жить микробы, которые не исчезают после обычного мытья. Чтобы уничтожить бактерии, обдайте поверхность кипятком. Или подержите доску несколько секунд в кастрюле с кипящей водой.

Нарезаем хлеб без крошек

Теплый нож лучше режет свежий хлеб, не ломая его. Просто окуните лезвие в кипяток на минуту, а затем быстро порежьте хлеб. Кусочки получатся ровные, а на доске не будет ни одной крошки.