Зинченко среди лучших. Кто выиграл турнир Canadian Shield и на каком месте Украина

Как завершился турнир

Судьба первого места решалась в заключительном поединке между канадцами и командой Кот-д'Ивуара. Соперники не смогли забить в основное время и, согласно регламенту, после 90 минут сразу выполнили серию пенальти.

Африканские футболисты промахнулись с "точки" лишь один раз (Гбане), в то время, как хозяев турнира подвели Олувасейи и Де Фужероль.

Несмотря на поражение в послематчевой серии, Канада триумфовала в Canadian Shield, обойдя в турнирной таблице Украину и Новую Зеландию на один зачетный балл. Именно победа над сборной Украины (4:2) в первом туре стала решающей.

Подопечные же Сергея Реброва благодаря победе в очном противостоянии опередили новозеландцев и забрали "серебро".

Canadian Shield, итоговая таблица

Канада - 4 очка (мячи - 4-2) Украина - 3 (4-5) Новая Зеландия - 3 (2-2) Кот-д'Ивуар - 2 (0-1)

Чем отличился Зинченко

Лучшими бомбардирами турнира стали форвард сборной хозяев Джонатан Дэвид и полузащитник украинцев Александр Зинченко.

На счету футболистов по два мяча. Канадец оба раза расписался в воротах сборной Украины. Зинченко же забил в обоих матчах "сине-желтых": он реализовал пенальти в ворота хозяев и принес победу подопечным Сергея Реброва в поединке с новозеландцами.