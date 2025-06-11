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Зінченко серед найкращих. Хто виграв турнір Canadian Shield і на якому місці Україна

Фото: "Синьо-жовті" завершили змагання на другому місці (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

В ніч проти 11 червня в Торонто завершився міжнародний товариський турнір Canadian Shield, в рамках якого два матчі провела збірна України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.

Як завершився турнір

Доля першого місця вирішувалась в заключному поєдинку між канадцями та командою Кот-д'Івуару. Суперники не змогли забити в основний час і, згідно з регламентом, після 90 хвилин одразу виконали серію пенальті.

Африканські футболісти схибили з "точки" лише один раз (Гбане), в той час, як господарів турніру підвели Олувасейі та Де Фужероль.

Попри поразку в післяматчевій серії, Канада тріумфувала у Canadian Shield, обійшовши в турнірній таблиці Україну та Нову Зеландію на один заліковий бал. Саме перемога над збірною України (4:2) в першому турі стала вирішальною.

Підопічні ж Сергія Реброва завдяки перемозі в очному протистоянні випередили новозеландців і забрали "срібло".

Canadian Shield, підсумкова таблиця

  1. Канада – 4 очки (м'ячі – 4-2)
  2. Україна – 3 (4-5)
  3. Нова Зеландія – 3 (2-2)
  4. Кот-д’Івуар – 2 (0-1)

Чим відзначився Зінченко

Найкращими бомбардирами турніру стали форвард збірної господарів Джонатан Девід та півзахисник українців Олександр Зінченко.

На рахунку футболістів по два м'ячі. Канадець обидва рази розписався у воротах збірної України. Зінченко ж забив в обох матчах "синьо-жовтих": він реалізував пенальті у ворота господарів та приніс перемогу підопічним Сергія Реброва в поєдинку з новозеландцями.

Раніше розповіли, кого ШІ обрав головним фаворитом Клубного чемпіонату світу.

Також писали, що легендарний італійський клуб, де грали Баджо, Пірло та Гвардіола, опинився на межі зникнення.

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ФутболОлександр ЗінченкоСергій Ребров