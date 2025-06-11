Зінченко серед найкращих. Хто виграв турнір Canadian Shield і на якому місці Україна

В ніч проти 11 червня в Торонто завершився міжнародний товариський турнір Canadian Shield, в рамках якого два матчі провела збірна України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагання.
Доля першого місця вирішувалась в заключному поєдинку між канадцями та командою Кот-д'Івуару. Суперники не змогли забити в основний час і, згідно з регламентом, після 90 хвилин одразу виконали серію пенальті.
Африканські футболісти схибили з "точки" лише один раз (Гбане), в той час, як господарів турніру підвели Олувасейі та Де Фужероль.
Попри поразку в післяматчевій серії, Канада тріумфувала у Canadian Shield, обійшовши в турнірній таблиці Україну та Нову Зеландію на один заліковий бал. Саме перемога над збірною України (4:2) в першому турі стала вирішальною.
Підопічні ж Сергія Реброва завдяки перемозі в очному протистоянні випередили новозеландців і забрали "срібло".
Canadian Shield, підсумкова таблиця
Найкращими бомбардирами турніру стали форвард збірної господарів Джонатан Девід та півзахисник українців Олександр Зінченко.
На рахунку футболістів по два м'ячі. Канадець обидва рази розписався у воротах збірної України. Зінченко ж забив в обох матчах "синьо-жовтих": він реалізував пенальті у ворота господарів та приніс перемогу підопічним Сергія Реброва в поєдинку з новозеландцями.
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