"Зимнее поступление" в университетах: когда запустят и за кого будет платить государство
Вскоре почти в сотне университетов Украины стартует набор на так называемый "нулевой курс". Отдельные категории граждан могут получить финансовую поддержку от государства - гранты на "Зимнее поступление" и деньги на общежитие.
Об этом рассказал в интервью РБК-Украина заместитель министра образования Николай Трофименко.
Сколько заведений присоединились к "Зимнему поступлению"
Чиновник напомнил, что "Зимнее поступление" - это подготовительное обучение перед поступлением на первый курс (так называемый нулевой курс).
Эта программа была начата по инициативе президента, чтобы помочь будущим студентам:
- наверстать образовательные потери в школе;
- подготовиться к национальному мультипредметному тесту (НМТ)
"В открытом перечне участников программы на 2026 год сейчас 94 заведения", - поделился Трофименко.
Читайте также: В Киевской области "Зимнее поступление" запустили в двух вузах: какие условия обучения
Когда запустят набор и сколько будет длиться подготовка
Заместитель министра образования сообщил, что фактическое начало нового набора на "Зимнее поступление" каждый университет объявляет отдельно.
"Мы предложили провести по меньшей мере две волны и начать первую с 1 декабря 2026 года", - отметил он.
Подготовка, по словам чиновника, может длиться от трех до шести месяцев.
Читайте также: Университеты могут отправить студентов на зимние каникулы раньше: что говорят в МОН
Как подаются заявления и из чего состоит программа
Заявление на "Зимнее поступление" будущие слушатели должны подавать непосредственно в выбранный университет.
Трофименко отметил, что при этом на его официальном сайте нужно проверить:
- сроки;
- формат занятий;
- условия государственной поддержки.
"Слушатели будут изучать обязательные предметы и выбирают еще один предмет. Например, будущему инженеру понадобится физика", - объяснил представитель МОН.
Он добавил, что после нулевого курса "поступающий участвует во вступительной кампании по правилам соответствующего года".
Читайте также: "Зимнее поступление": как украинцам за границей подготовиться к НМТ
Сколько заявлений подали на пилотное "Зимнее поступление"
"Первый пилотный цикл (в рамках программы "Зимнее поступление", - Ред.) состоялся в 2026 году", - рассказал Трофименко.
Тогда на программу, по его данным, подали более двух тысяч заявлений.
"Среди тех, кто завершил подготовку, - 154 человека с временно оккупированных территорий", - уточнил чиновник.
Он добавил также, что "из-за тяжелых погодных условий многие графики обучения сдвинулись на позже".
"Теперь рекомендуем начинать раньше и проводить набор в две волны. Так у поступающего будет больше времени на подготовку", - подчеркнул замминистра образования.
Читайте также: НМТ-2027 могут разрешить пересдавать: какую попытку засчитают для поступления
Что необходимо учитывать во время "Зимнего поступления"
Трофименко отметил, что в расписании и способе работы с материалами в рамках "Зимнего поступления" важно учитывать перебои со светом.
"Например, слушатель должен получить возможность загрузить задание и выполнить его тогда, когда будет иметь электричество", - объяснил он.
Кроме того, "нужны записи объяснений преподавателя" (если это позволяет формат).
"Университетам также важно заблаговременно объяснять условия программы: кто может присоединиться, за что платит государство и какую помощь можно получить", - добавил чиновник.
Читайте также: До 60 тысяч в год: кто из студентов может получить государственные гранты
Кто может получить деньги на обучение и общежитие
"Основные механизмы поддержки определяет действующее постановление Кабинета министров №1628. Для определенных им категорий слушателей дневной формы предусмотрен грант на подготовку - до 3 000 гривен за месяц", - рассказал Трофименко.
Он добавил, что в рамках "Зимнего вступления" - при соответствующих условиях - доступны также:
- компенсация проживания в общежитии - до 800 гривен в месяц;
- ежемесячное пособие - в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
"Право на такую поддержку имеют определенные постановлением жители оккупированных и прифронтовых территорий, которые не смогли принять участие во вступительной кампании", - уточнил чиновник.
Читайте также: "Зимнее поступление": кто может пройти нулевой курс и получить до 3 тысяч гривен в месяц
Кроме того, оно предусмотрено для освобожденных из плена и с военной службы. Тем временем для действующих военнослужащих - "нужны возможность учиться и согласие командования".
"Грант на эту подготовку предоставляется одноразово. Основания и документы проверяет университет", - подытожил заместитель министра образования.
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине упростили правила поступления в военные вузы.
Кроме того, мы объясняли, до какого числа студентам необходимо подтвердить грант на обучение.
Читайте также о дистанционном обучении в КНУ - ректор объяснил причины и сроки перехода "в онлайн".