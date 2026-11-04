В Раде предлагают сократить НМТ-2027 до трех предметов: что будет с математикой
НМТ в 2027 году могут сократить с четырех предметов до трех: оставить обязательными украинский язык, математику и историю Украины, а предмет по выбору отменить.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования Юлии Гришиной в Telegram.
Какую модель НМТ предлагают
По словам Гришиной, большинство представителей парламентского образовательного комитета поддерживают сохранение математики среди обязательных предметов. Поэтому она предложила компромиссный вариант - три предмета вместо четырех.
"Мы предложили компромиссный вариант - оставить математику обязательным предметом, при этом упростив структуру НМТ: три предмета вместо четырех, фактически вернувшись к структуре НМТ 2022 года", - отметила депутат.
При такой модели поступающие будут сдавать украинский язык, математику и историю Украины. Они не смогут выбрать четвертый предмет, связанный с будущей специальностью, например биологию, химию, физику или иностранный язык.
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Почему предлагают изменения
Гришина объясняет инициативу условиями, в которых дети учатся во время войны. По ее словам, из-за обстрелов, отключения света и прерывания обучения школьники сталкиваются с образовательными потерями, а сдача четырех предметов за один день создает дополнительную нагрузку.
"Сдавать четыри предмета за один день после бессонной ночи из-за обстрелов - чрезмерная нагрузка для ребенка", - подчеркнула депутат.
Она считает, что сокращение теста до трех предметов позволит уменьшить нагрузку на поступающих и одновременно сохранить конкурсный отбор.
Приняли ли окончательное решение
Пока что предложение Гришиной не стало официальной моделью НМТ-2027. 28 октября профильный образовательный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №15440, предусматривающий сохранение четырех предметов по схеме "3+1".
Альтернативный законопроект №15440-1, также предусматривающий три предмета, но делающий математику предметом на выбор, комитет отправил на доработку.
Вариант с тремя обязательными предметами, который сейчас озвучила Гришина, во время заседания комитета обсуждали, но в его решение не внесли.
Окончательную модель вступительного тестирования должна определить Верховная Рада.
Читайте также о том, что образовательный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, предлагающий оставить на НМТ-2027 модель из 4 предметов. Он рекомендовал парламенту принять этот документ за основу.
Ранее мы писали о том, что 62% поступающих довольны баллами, которые получили на НМТ. Однако почти четверть опрошенных первокурсников не поступили на желаемую специальность или желанный университет.