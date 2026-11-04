В Раде предлагают сократить НМТ-2027 до трех предметов: что будет с математикой

НМТ в 2027 году могут сократить с четырех предметов до трех: оставить обязательными украинский язык, математику и историю Украины, а предмет по выбору отменить.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщения главы подкомитета Верховной Рады по вопросам высшего образования Юлии Гришиной в Telegram .

Какую модель НМТ предлагают

По словам Гришиной, большинство представителей парламентского образовательного комитета поддерживают сохранение математики среди обязательных предметов. Поэтому она предложила компромиссный вариант - три предмета вместо четырех.

"Мы предложили компромиссный вариант - оставить математику обязательным предметом, при этом упростив структуру НМТ: три предмета вместо четырех, фактически вернувшись к структуре НМТ 2022 года", - отметила депутат.

При такой модели поступающие будут сдавать украинский язык, математику и историю Украины. Они не смогут выбрать четвертый предмет, связанный с будущей специальностью, например биологию, химию, физику или иностранный язык.

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Почему предлагают изменения

Гришина объясняет инициативу условиями, в которых дети учатся во время войны. По ее словам, из-за обстрелов, отключения света и прерывания обучения школьники сталкиваются с образовательными потерями, а сдача четырех предметов за один день создает дополнительную нагрузку.

"Сдавать четыри предмета за один день после бессонной ночи из-за обстрелов - чрезмерная нагрузка для ребенка", - подчеркнула депутат.

Она считает, что сокращение теста до трех предметов позволит уменьшить нагрузку на поступающих и одновременно сохранить конкурсный отбор.

Приняли ли окончательное решение

Пока что предложение Гришиной не стало официальной моделью НМТ-2027. 28 октября профильный образовательный комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект №15440, предусматривающий сохранение четырех предметов по схеме "3+1".

Альтернативный законопроект №15440-1, также предусматривающий три предмета, но делающий математику предметом на выбор, комитет отправил на доработку.

Вариант с тремя обязательными предметами, который сейчас озвучила Гришина, во время заседания комитета обсуждали, но в его решение не внесли.

Окончательную модель вступительного тестирования должна определить Верховная Рада.