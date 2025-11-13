RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Зимняя тысяча" для украинцев: когда и как можно будет подать заявку

Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинцы начиная с 15 ноября смогут подавать заявки на получение тысячи гривен от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

По ее словам, Кабмин принял механизм выплаты зимней помощи украинцам. 

"Уже с этой субботы 15 ноября по 24 декабря 2025 каждый украинец сможет подать заявку в "Дії" на 1000 гривен. Оформить помощь можно и для себя, и для ребенка", - отметила премьер. 

Свириденко уточнила, что средства можно получить двумя способами.

Подача заявки в приложении "Дія"

После обработки заявки в приложении "Дія" средства поступят на карточку "Национальный кэшбек". 

Потратить их можно будет коммунальные услуги, лекарства, продукты украинского производства, почтовые услуги, книги, благотворительность и донаты Силам обороны.

Подача заявки в отделении "Укрпочты"

В случае подачи заявки в "Укрпочте" средства поступят на специальный счет. 

Денежные средства, полученные таким образом, можно будет потратить на товары украинского производства в отделениях "Укрпочты", а также на оплату коммунальных услуг и донаты.

"Зимнюю тысячу" можно будет потратить до 30 июня 2026 года. 

"Цель "зимней поддержки" - охватить как можно более широкий круг людей поддержкой от государства накануне зимы, помочь заплатить коммунальные платежи и закрыть базовые нужды", - обратила внимание Свириденко. 

Сколько украинцев получат "зимнюю тысячу"

Напомним, ранее министр социальной политики Денис Улютин заявил о том, что около 10 миллионов украинцев смогут получить зимнюю помощь от государства в размере 1 тысячи гривен.

Еще 6500 гривен смогут получить уязвимые категории граждан. Речь об одиноких пенсионерах и не только.

