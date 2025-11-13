"Зимова тисяча" для українців: коли і як можна буде подати заявку

За її словами, Кабмін ухвалив механізм виплати зимової допомоги українцям.

"Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку в "Дії" на 1000 гривень. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини", - зазначила прем'єр.

Свириденко уточнила, що кошти можна отримати двома способами.

Подача заявки в застосунку "Дія"

Після опрацювання заявки в застосунку "Дія" кошти надійдуть на картку "Національний кешбек".

Витратити їх можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

Подання заявки у відділенні "Укрпошти"

У разі подання заявки в "Укрпошті" кошти надійдуть на спеціальний рахунок.

Грошові кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях "Укрпошти", а також на оплату комунальних послуг і донати.

"Зимову тисячу" можна буде витратити до 30 червня 2026 року.

"Мета "зимової підтримки" - охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі та закрити базові потреби", - звернула увагу Свириденко.