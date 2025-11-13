UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

"Зимова тисяча" для українців: коли і як можна буде подати заявку

Фото: Юлія Свириденко, прем'єр України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українці починаючи з 15 листопада зможуть подавати заявки на отримання тисячі гривень від держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.

За її словами, Кабмін ухвалив механізм виплати зимової допомоги українцям.

"Уже з цієї суботи 15 листопада до 24 грудня 2025 року кожен українець зможе подати заявку в "Дії" на 1000 гривень. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини", - зазначила прем'єр.

Свириденко уточнила, що кошти можна отримати двома способами.

Подача заявки в застосунку "Дія"

Після опрацювання заявки в застосунку "Дія" кошти надійдуть на картку "Національний кешбек".

Витратити їх можна буде на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

Подання заявки у відділенні "Укрпошти"

У разі подання заявки в "Укрпошті" кошти надійдуть на спеціальний рахунок.

Грошові кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях "Укрпошти", а також на оплату комунальних послуг і донати.

"Зимову тисячу" можна буде витратити до 30 червня 2026 року.

"Мета "зимової підтримки" - охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі та закрити базові потреби", - звернула увагу Свириденко.

Скільки українців отримають "зимову тисячу"

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Денис Улютін заявив про те, що близько 10 мільйонів українців зможуть отримати зимову допомогу від держави в розмірі 1 тисячі гривень.

Ще 6500 гривень зможуть отримати вразливі категорії громадян. Йдеться про самотніх пенсіонерів і не тільки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Юлія СвириденкоОпалювальный сезонВиплати