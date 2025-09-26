ua en ru
Жителям Сумской области будут компенсировать расходы на электроэнергию: кого касается

Сумская область, Пятница 26 сентября 2025 16:07
Жителям Сумской области будут компенсировать расходы на электроэнергию: кого касается Компенсацию будут предоставлять с 1 октября (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

С 1 октября жители приграничных громад Сумской области будут получать компенсацию за электроэнергию. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

Кто получит помощь

Речь идет о семьях, которые живут на территориях активных или возможных боевых действий и уже пользуются субсидиями или льготами.

В Сумской области в зону возможных боевых действий входят полностью или частично 20 приграничных громад. Еще три громады - Белопольская, Середина-Будская и Великописаревская - имеют статус территорий активных боевых действий.

Сколько компенсируют

Согласно постановлению, государство будет возмещать стоимость:

  • 100 кВт на каждого члена семьи,
  • но не более 300 кВт на семью.

Например, если в семье четыре человека и больше, компенсация составит максимум 300 кВт.

Как будут начислять

Подавать заявления не нужно - выплаты будет начислять Пенсионный фонд автоматически вместе с субсидиями и льготами.

Когда прекратятся выплаты

Компенсация отменяется в случаях, если:

  • семья выедет за пределы соответствующей территории;
  • потеряет право на субсидию или льготы;
  • жилье будет разрушено;
  • громада потеряет статус зоны боевых действий.

Программа для прифронтовых регионов

Эта инициатива охватывает не только Сумскую область. Помощь получат более 120 тысяч домохозяйств в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Сумской областях, а также частично в Херсонской.

Читайте также о том, что ЮНИСЕФ объявил зимний план для поддержки украинцев на 2025-2026 годы, он предусматривает 65 миллионов долларов помощи. Приоритет - домохозяйства в прифронтовых регионах, где потребности являются самыми острыми.

Ранее мы подробно объясняли, как украинцы могут самостоятельно проверить, назначили ли им субсидию.

