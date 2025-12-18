ua en ru
"Зимняя поддержка" 6500: Минсоцполитики рассказало, когда ждать выплату

Четверг 18 декабря 2025 15:33
"Зимняя поддержка" 6500: Минсоцполитики рассказало, когда ждать выплату В случае согласования заявки деньги начислят в течение 10 дней (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Заявку на получение "Зимней поддержки" в размере 6 500 гривен подали 414 295 украинцев. Для тех, кто получил согласование, но не получил выплату, средства поступят в течение 10 дней.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минсоцполитики в Telegram.

Зимняя поддержка 6 500 гривен

Прием заявлений на единовременную выплату 6500 гривен для наименее защищенных категорий населения завершился 17 декабря. Всего подано 414 295 заявлений, из которых 350 866 уже согласованы.

Быстрые выплаты для согласованных заявлений

Тем, кто получил подтверждение, но еще не получил средства, выплата поступит в течение 10 дней.

Финансирование и первые покупки

Государство уже профинансировало более 272 544 заявок на общую сумму 1,7 млрд гривен. Среди первых расходов:

  • 67 829 транзакций на одежду и обувь;
  • 13 711 покупок в аптеках.

На что можно потратить

Выплаты имеют целевое назначение: в течение полугода их можно потратить на одежду, обувь и лекарства.

&quot;Зимняя поддержка&quot; 6500: Минсоцполитики рассказало, когда ждать выплатуБолее 414 тысяч украинцев подали заявки на помощь (скриншот)

Читайте также о том, что в Украине расширили перечень торговых сетей, где можно потратить средства программы "Зимняя поддержка" на продукты украинского производства. Количество участников выросло до 10 сетей, а магазинов - до более 1 780 по всей стране.

Ранее мы писали о том, на что именно разрешено тратить деньги из программы "Зимняя поддержка" в отделениях "Укрпочты".

