"Зимова підтримка" 6500: Мінсоцполітики розповіло, коли чекати виплату

Заявку на отримання "Зимової підтримки" у розмірі 6 500 гривень подали 414 295 українців. Для тих, хто отримав погодження, але не отримав виплату, кошти надійдуть протягом 10 днів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінсоцполітики у Telegram .

Виплати мають цільове призначення: протягом пів року їх можна витратити на одяг, взуття та ліки.

Тим, хто отримав підтвердження, але ще не отримав кошти, виплата надійде протягом 10 днів.

Прийом заяв на одноразову виплату 6500 гривень для найменш захищених категорій населення завершився 17 грудня. Загалом подано 414 295 заяв, з яких 350 866 уже погоджені.

Читайте також про те, що в Україні розширили перелік торгівельних мереж, де можна витратити кошти програми "Зимова підтримка" на продукти українського виробництва. Кількість учасників зросла до 10 мереж, а магазинів - до понад 1 780 по всій країні.

Раніше ми писали про те, на що саме дозволено витрачати гроші із програми "Зимова підтримка" у відділеннях "Укрпошти".