"Зимова підтримка" 6500: Мінсоцполітики розповіло, коли чекати виплату
Заявку на отримання "Зимової підтримки" у розмірі 6 500 гривень подали 414 295 українців. Для тих, хто отримав погодження, але не отримав виплату, кошти надійдуть протягом 10 днів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінсоцполітики у Telegram.
Зимова підтримка 6 500 гривень
Прийом заяв на одноразову виплату 6500 гривень для найменш захищених категорій населення завершився 17 грудня. Загалом подано 414 295 заяв, з яких 350 866 уже погоджені.
Швидкі виплати для погоджених заяв
Тим, хто отримав підтвердження, але ще не отримав кошти, виплата надійде протягом 10 днів.
Фінансування та перші покупки
Держава вже профінансувала понад 272 544 заявки на загальну суму 1,7 млрд гривень. Серед перших витрат:
- 67 829 транзакцій на одяг та взуття;
- 13 711 покупок у аптеках.
На що можна витратити
Виплати мають цільове призначення: протягом пів року їх можна витратити на одяг, взуття та ліки.
Понад 414 тисяч українців подали заявки на допомогу (скриншот)
