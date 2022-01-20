Олімпіада-2022. Головне про Ігри в Пекіні та шанси України на медалі

4 лютого у Пекіні розпочнуться XXIV зимові Олімпійські ігри. На Іграх буде розіграно 109 комплектів нагород у 15 видах спорту. В Олімпійських іграх, які завершаться 20 лютого, братимуть участь 90 країн.

Детальніше про те, як проходитимуть Олімпійські ігри в Пекіні - в матеріалі РБК-Україна .

Місце проведення

Пекін, який вже приймав літні Олімпійські ігри в 2008 році, стане першим містом в історії, в якому відбудуться літні й зимові Олімпіади.

Головним стадіоном Ігор стане Пекінський національний стадіон, який вміщає 80 тисяч глядачів. На цій арені відбудеться церемонії відкриття, закриття, а також нагородження всіх призерів Олімпійських ігор-2022.

Національний стадіон у Пекіні (фото: GettyImages)

Офіційний девіз Олімпіади - "Разом заради спільного майбутнього".

Олімпійські медалі Ігор 2022 року було розроблено з алюзіями на історію та культуру Китаю. Їхній зовнішній вигляд нагадує давньокитайські нефритові підвіски.

Комплект олімпійських медалей (фото: instagram.com/beijing2022)

Офіційним талісманом Ігор стала панда на ім’я Бін Дунь Дунь.

Талісман Олімпіади панда Бін Дунь Дунь (фото: GettyImages)

Орієнтовний бюджет Ігор становить 3,9 мільярда доларів, що набагато менше від 43 мільярдів доларів, витрачених на літні Олімпійські ігри 2008 року.

Олімпійські дисципліни

Найбільше комплектів нагород буде розіграно в ковзанярському спорті (14), фристайлі (13) та лижних перегонах (12). Також на Іграх визначаться олімпійські чемпіони в таких змаганнях:

біатлон (11)

гірськолижний спорт (11)

сноубординг (11)

шорт-трек (9)

фігурне катання (5)

стрибки на лижах з трампліна (5)

бобслей (4)

санний спорт (4)

керлінг (3)

лижне двоборство (3)

скелетон (2)

хокей (2).

Бойкот Олімпійських ігор

Австралія та США оголосили про "дипломатичний бойкот" Ігор. Це означає, що до Пекіна не поїдуть офіційні представники цих країн. Заборони для спортсменів не передбачено. Причиною бойкоту названо систематичні порушення прав людини в провінції Сінцзянь, населеній уйгурами.

Уйгури - тюркомовна народність, основна частина представників якої живе в автономному районі на заході КНР. За оцінками правозахисних організацій, понад мільйон уйгурів і представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих "таборах для перевиховання", де їх змушують відмовитися від їхньої релігії, культури та мови.

Представник китайського МЗС заявив, що бойкот порушує нейтральність у спорті і заснований на брехні та чутках, а також повідомив про контрзаходи Китаю, щоправда, не уточнюючи які саме.

Згодом до дипломатичного бойкоту США та Австралії приєдналася ще низка держав, офіційні представники яких не супроводжуватимуть спортсменів своїх країн на Ігри в Пекіні:

Австрія

Бельгія

Велика Британія

Канада

Косово

Литва

Нова Зеландія

Японія

Крім того, Швеція, Нідерланди та Індія заявили, що не відряджатимуть своїх урядовців на Ігри через пандемію COVID-19 і що це не є "дипломатичним бойкотом".

Вплив пандемії COVID-19 на Олімпійські ігри

29 вересня 2021 року МОК оголосив протоколи біозахисту для Ігор. Усі спортсмени повинні будуть залишатися в межах біологічно захищеної так званої "бульбашки" на весь час їхньої участі в змаганнях, що включає і щоденне тестування на коронавірус. При цьому їм дозволяється пересуватися лише до та з місць, пов’язаних з Іграми.

Якщо певні спортсмени, тренери та інші представники команд не пройшли повну вакцинацію або не мають чинного медичного звільнення, то всі вони повинні будуть перебувати на карантині протягом 21 дня після прибуття до країни. МОК також оголосив, що лише жителям Китайської Народної Республіки буде дозволено відвідувати Ігри як глядачам.

17 січня 2022 року, на тлі посилення карантину в Китаї та першого виявленого випадку коронавірусного штаму Omicron у Пекіні, було оголошено, що продаж квитків для широкої публіки буде скасовано, а обмежена кількість глядачі буде допущена на спортивні арени лише за запрошеннями.

Уболівальникам, які потраплять на змагання, дозволено аплодувати, але заборонена голосова підтримка учасників Ігор. А після повернення з Олімпіади вболівальники з інших регіонів Китаю будуть зобов’язані провести тиждень у контрольованому карантині, а потім ще два тижні - у режимі домашньої самоізоляції.

Слід також додати, що 22 грудня 2021 року Національна хокейна ліга офіційно заявила, що через зростання кількості випадків зараження коронавірусом у Лізі хокеїсти, які виступають в НХЛ, не братимуть участі в Олімпіаді.

Україна на Зимових Олімпійських іграх-2022

Україну в Пекіні представлятимуть 43 спортсмени у 12 видах спорту. Для порівняння, на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані (Південна Корея) нашу країну представляли 33 олімпійці.

Україна не має квот у трьох видах спорту: хокеї, керлінзі та ковзанярському спорті.

Найбільші шанси на медалі наші спортсмени мають в біатлоні та фристайлі.

В біатлоні на призові місця українці можуть розраховувати в естафетах: змішаній, чоловічій та жіночій. Окрім естафет, мають непогані шанси на боротьбу за медалі Юлія Джима та Дмитро Підручний.

У фристайлі, окрім олімпійського чемпіона Пхьончхану Олександра Абраменка, збірна України матиме медальний шанс у змаганнях змішаних команд. Саме в цьому виді змагань з фрістайлу Україна вже має 2 бронзові нагороди на етапах Кубка світу нинішнього сезону.

Склад збірної України на Олімпійські ігри-2022 в Пекіні:

Біатлон: Дмитро Підручний, Артем Прима, Богдан Цимбал, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко. Ще двох спортсменок буде визначено після етапу Кубку світу в італійському Антхольці, який відбудеться 20-23 січня. На останні два місця претендують: Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Дар’я Блашко.

Фристайл: Олександр Абраменко, Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ольга Полюк та Анастасія Новосад.

Санний спорт: Андрій Мандзій, Антон Дукач, Ігор Стахів, Андрій Лисецький, Олена Стецьків та Юліана Туницька.

Лижні перегони: Україна має чотири квоти у жінок та дві у чоловіків, але ще офіційно не оголошено, хто представлятиме нашу країну на Олімпіаді.

Фігурне катання: Іван Шмуратко, Артем Даренський, Максим Нікітін, Олександра Назарова, Анастасія Шаботова, Софія Голіченко.

Шорт-трек: Олег Гандей, Уляна Дуброва.

Гірськолижний спорт: офіційно ще не підтверджено, але за попередньою інформацією Україну представлятимуть Іван Ковбаснюк та Анастасія Шепіленко.

Стрибки з трампліна: Віталій Калініченко та Євген Марусяк.

Сноубординг: Аннамарі Данча.

Скелетон: Владислав Гераскевич.

Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук.

Бобслей: Лідія Гунько.

Остаточний список спортсменів, які вирушать на Олімпійські ігри від України, буде оголошено 24 січня.

Нагадаємо, що Україна брала участь у 7 зимових Олімпіадах, на яких наші спортсмени вибороли 8 медалей. У доробку українських олімпійців 3 золоті, 2 срібні та 3 бронзові медалі.

На Іграх 1994 року в Ліллехаммері (Норвегія), які стали першою зимовою Олімпіадою для наших спортсменів з часу проголошення незалежності, Україна виборола 2 медалі.

Першою олімпійською нагородою в історії збірної України стала бронзова медаль Валентини Цербе в біатлонній спринтерській гонці.

А першою олімпійською чемпіонкою незалежної України стала Оксана Баюл. 16-річна українка перемогла у змаганнях з фігурного катання.

В 1998 році зимові Олімпійські ігри відбулись в японському Нагано. Українська збірна привезла додому одну срібну медаль.

Біатлоністка Олена Петрова стала другою в індивідуальній гонці.

Солт-Лейк-Сіті (США) приймали Ігри 2002 року, але українські спортсмени, на жаль, залишилися того разу без нагород.

Наступні Олімпійські ігри відбулися у 2006 році в італійському Турині. Українці вибороли 2 бронзові нагороди.

Біатлоністка Лілія Вайгіна-Єфремова стала третьою у спринтерській гонці.

Ще одну нагороду Україні принесли фігуристи Олена Грушина та Руслан Гончаров, які вибороли бронзу в парних спортивних танцях.

Олімпіада-2010 у Ванкувері (Канада) знову не принесла нагород до скарбнички збірної України.

Олімпійські ігри у 2014 році відбулися в Сочі. Україна здобула 2 медалі в біатлоні.

Спочатку Віта Семеренко стала третьою в спринті.

А потім олімпійське золото для України виборола жіноча естафетна збірна у складі Віти Семеренко, Юлії Джими, Валентини Семеренко та Олени Підгрушної.

На Олімпіаді-2018 у Пхьончхані - в доробку української команди одна золота нагорода. Олімпійським чемпіоном у змаганнях з фристайлу в дисципліні лижна акробатика став Олександр Абраменко.