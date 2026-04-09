Зима не отпускает Карпаты: где в апреле температура стремительно упала до -10 (фото)

На высокогорье Карпат вернулась зимняя погода. Спасатели объяснили, где именно столбики термометров опустились до отметки -10°C.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию горных спасателей Прикарпатья в Facebook.
Согласно информации спасателей, по состоянию на 9 часов утра 9 апреля 2026 года погода на горе Поп Иван была облачная.
Ветер наблюдался северо-западный, со скоростью 5 м/с.
При этом температура воздуха опустилась до -10°С.
Учитывая такие погодные условия, прогулки в горах или серьезные походы лучше отложить. Ведь гораздо приятнее и безопаснее там будет тогда, когда температура снова поднимется, а видимость - улучшится.
Отметим, что гора Поп Иван известна также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора. Это - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).
Расположена она на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе двух областей:
На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории. Они частично восстановлены для туристических нужд и известны под современным названием "Белый Слон".
Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 9 апреля погода в области будет облачной, с прояснениями.
Местами вероятен небольшой дождь и мокрый снег.
Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
При этом жителей и гостей области предупреждают об опасном метеорологическом явлении - порывах ветра до 15-20 м/с.
"1 уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.
Тем временем температуру воздуха днем прогнозируют такую:
"Медико-метеорологические условия - 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - сообщили украинцам.
Специалисты Украинского гидрометеорологического центра предупреждают о значительной снеголавинной опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области:
"В связи со снегопадом и метелью", - объяснили эксперты.
Отмечается, что речь идет о 3 уровне опасности - оранжевом.
