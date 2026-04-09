Зима не отпускает Карпаты: где в апреле температура стремительно упала до -10 (фото)

Ситуация на высокогорье Карпат сегодня утром

Согласно информации спасателей, по состоянию на 9 часов утра 9 апреля 2026 года погода на горе Поп Иван была облачная.

Ветер наблюдался северо-западный, со скоростью 5 м/с.

При этом температура воздуха опустилась до -10°С.

Учитывая такие погодные условия, прогулки в горах или серьезные походы лучше отложить. Ведь гораздо приятнее и безопаснее там будет тогда, когда температура снова поднимется, а видимость - улучшится.

Публикация спасателей насчет погодных условиях на горе Поп Иван утром (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Отметим, что гора Поп Иван известна также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора. Это - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Расположена она на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе двух областей:

Ивано-Франковской;

Закарпатской.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории. Они частично восстановлены для туристических нужд и известны под современным названием "Белый Слон".

Какую погоду ждать в Ивано-Франковской области

Согласно прогнозу Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии, в течение суток 9 апреля погода в области будет облачной, с прояснениями.

Местами вероятен небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

При этом жителей и гостей области предупреждают об опасном метеорологическом явлении - порывах ветра до 15-20 м/с.

"1 уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.

Прогноз погоды на 9 апреля (скриншот: facebook.com/iv.frankivsk.hmc)

Тем временем температуру воздуха днем прогнозируют такую:

по городу Ивано-Франковск - около 8-10 градусов тепла;

по Ивано-Франковской области - около 5-10 градусов тепла;

на высокогорье Карпат - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"Медико-метеорологические условия - 2 типа. Видимость на автодорогах 4-6 км", - сообщили украинцам.

Где объявили снеголавинную опасность

Специалисты Украинского гидрометеорологического центра предупреждают о значительной снеголавинной опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области:

в четверг, 9 апреля;

в пятницу, 10 апреля.

Предупреждение УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

"В связи со снегопадом и метелью", - объяснили эксперты.

Отмечается, что речь идет о 3 уровне опасности - оранжевом.